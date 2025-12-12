Estadounidenses recurren a sus ahorros y buscan ofertas ante la inflación navideña en EUA

La temporada de compras de fin de año llega con desafíos para muchos hogares en Estados Unidos, según una nueva encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de AP-NORC . Gran parte de los consumidores estadounidenses afirma estar utilizando ahorros, buscando descuentos y percibiendo un estancamiento económico durante la administración del presidente Donald Trump.

The majority of the public continues to feel like they are paying higher prices than usual for groceries, electricity, and holiday gifts. https://t.co/9cAEakXqSh pic.twitter.com/2vjswccEdz — AP-NORC Center (@APNORC) December 12, 2025

La mayoría de los adultos encuestados reporta aumentos inusuales en los precios de alimentos, electricidad y regalos navideños. Cerca de la mitad señala mayores dificultades para adquirir obsequios y reconoce haber postergado compras importantes o reducido gastos no esenciales.

Trump regresó a la Casa Blanca con la promesa de reducir costos, pero la encuesta muestra que la percepción pública sigue marcada por la preocupación. Los resultados son similares a los registrados por AP-NORC en diciembre de 2022, cuando el país enfrentaba una inflación más elevada bajo la presidencia de Joe Biden. Según los encuestados, los aranceles impuestos por el mandatario Donald Trump han incrementado la presión sobre los precios.

El presidente ha reiterado que la economía “está en auge”, pero el 68% de los adultos describe la situación económica como “pobre”, cifra que se mantiene sin cambios desde diciembre de 2024.

Consumidores ajustan gastos ante precios altos

La encuesta muestra que los compradores continúan adaptándose a un contexto marcado por costos elevados. La Casa Blanca prevé que Trump realice una gira nacional para reforzar la confianza en la economía antes de las elecciones de medio término. Durante un acto reciente en Pensilvania, el presidente defendió los incrementos asociados a los aranceles y planteó que los consumidores deberían limitar la compra de artículos como juguetes o útiles escolares.

El comportamiento de compra refleja la presión inflacionaria: cerca de la mitad de los estadounidenses afirma que encuentra precios bajos con mayor dificultad, mientras que unos 4 de cada 10 utilizan ahorros más de lo habitual. Aunque los demócratas reportan mayores recortes de gastos, una proporción similar de republicanos también indica estar presupuestando de forma más estricta.

Los hábitos descritos son comparables a los registrados durante 2022, cuando la inflación alcanzó su mayor nivel en cuatro décadas. Aunque desde entonces se ha desacelerado, los compradores siguen enfrentando precios elevados. El 87% de los adultos reporta incrementos en comestibles, y cerca de dos tercios mencionan aumentos en electricidad y regalos navideños. Aproximadamente la mitad indica precios de gasolina más altos.

Las medidas arancelarias también han modificado patrones de consumo. Algunos compradores, como Andrew Russell, optan por adquirir productos localmente para evitar costos adicionales, mientras otros recurren a programas de financiamiento para repartir gastos.

Expectativas limitadas para el desempeño económico de 2026

Las perspectivas hacia el próximo año muestran poco optimismo. Alrededor de 4 de cada 10 adultos anticipan que la economía empeorará en 2026, y 3 de cada 10 creen que la situación permanecerá igual. Solo el 20% espera una mejora, siendo los votantes republicanos quienes muestran mayores expectativas positivas.

Trump sostiene que los beneficios de sus políticas —aranceles, recortes de impuestos y gestión para atraer inversiones— tendrán un efecto progresivo y se reflejarán en 2026. Sin embargo, la encuesta indica un descenso en la confianza: el año pasado, cerca de 4 de cada 10 adultos creían que 2025 sería mejor que 2024.

Para muchas personas, el panorama se mantiene complejo. Algunos encuestados aseguran que los costos elevados afectan su acceso a servicios y programas de apoyo. Entre ellos, Millicent Simpson, residente de Cleveland, manifestó preocupación ante el impacto económico en quienes dependen de Medicaid y del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria.