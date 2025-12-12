Deuda de TDC es la más común entre adultos mayores en EUA

La idea de llegar a la jubilación libre de obligaciones financieras se ha vuelto menos común entre millones de estadounidenses. En las últimas décadas, los adultos mayores han acumulado niveles de deuda significativamente más altos que los registrados por generaciones anteriores, según la Encuesta de Finanzas del Consumidor de la Reserva Federal . El aumento ha sido especialmente marcado entre quienes superan los 65 años.

We have a cultural spending problem.



From the government to the consumer.



Everyone is celebrating the "Record Breaking" Cyber 5. "Sales are up 9%!"



But looking at how it was paid for is concerning...



Savings are down: The personal savings rate is sitting at a fragile 4.7%… pic.twitter.com/CwDfT4DL8G — Taylor Holiday (@TaylorHoliday) December 11, 2025

Los hogares encabezados por personas de entre 65 y 74 años cuadruplicaron su deuda promedio entre 1992 y 2022, al pasar de unos 10.000 dólares a cerca de 45.000 dólares. En los mayores de 75 años, el incremento fue aún más pronunciado, con un salto de menos de 5.000 dólares a alrededor de 36.000 dólares, de acuerdo con un informe de AARP. Cerca del 65% de los adultos mayores con deudas considera que estas representan un problema, y casi un tercio afirma que se trata de un problema grave.

Tarjetas de crédito: la deuda más frecuente en la jubilación

La deuda de tarjetas de crédito es la más común entre las personas mayores de 50 años, según Western & Southern Financial Group . A diferencia de otros préstamos con plazos definidos, este tipo de deuda es renovable y suele acumular intereses elevados, lo que la convierte en una de las obligaciones más persistentes durante la jubilación.

Factores como la inflación sostenida, el aumento de los costos de vivienda, alimentación, servicios y atención médica han contribuido a que muchos jubilados recurran a las tarjetas para cubrir gastos básicos o emergencias. La tasa promedio de interés, superior al 22%, dificulta saldar saldos incluso modestos, especialmente para quienes viven con ingresos fijos. Además, aspectos como ingresos que no se ajustan al costo de vida, gastos médicos no cubiertos completamente por Medicare y una mayor esperanza de vida influyen en el aumento de estas deudas.

Opciones para enfrentar deudas difíciles de manejar

Para los jubilados que lidian con deudas de tarjetas de crédito difíciles de manejar, existen alternativas que pueden ayudar a aliviar la carga financiera. Entre ellas se encuentran los programas de condonación de deudas, que permiten reducir el monto total adeudado en ciertos casos. También es posible recurrir a la asesoría crediticia, que ofrece planes de pago estructurados con tasas y comisiones reducidas.

Otra opción es contactar directamente al emisor de la tarjeta de crédito. Algunos prestamistas cuentan con programas diseñados para situaciones económicas complicadas, que pueden reducir temporalmente los pagos o las tasas de interés. Estas medidas pueden ofrecer un respiro a los jubilados con ingresos limitados que buscan estabilizar sus finanzas.