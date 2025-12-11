Programar mensajes en WhatsApp: con Wasavi y Scheduled es posible

WhatsApp continúa siendo una de las plataformas de mensajería más utilizadas, aunque aún no incorpora una función solicitada con frecuencia: la posibilidad de programar mensajes. Ante esta ausencia, herramientas externas como Wasavi (para Android) y Scheduled (para iOS) se han convertido en opciones populares para quienes requieren organizar comunicaciones con anticipación por motivos personales, laborales o académicos.

WhatsApp, now on Apple Watch 🤩 pic.twitter.com/CymJF1gPEU — WhatsApp (@WhatsApp) November 4, 2025

Estas aplicaciones permiten redactar textos que se enviarán en una fecha y hora determinadas, lo que ayuda a evitar olvidos y facilita la gestión de tareas rutinarias. Aunque requieren permisos específicos para funcionar, se han consolidado como alternativas accesibles para quienes buscan automatizar parte de su actividad diaria.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Soluciones externas para Android

En el caso de Android, Wasavi es una de las herramientas más utilizadas y puede descargarse de forma gratuita desde la Play Store. La aplicación actúa como intermediaria entre el dispositivo y WhatsApp, por lo que requiere permisos que le permitan controlar funciones del teléfono y acceder a los contactos para integrarse con la plataforma de mensajería.

Una vez configurada, Wasavi ofrece una interfaz sencilla que permite seleccionar al destinatario, establecer la fecha y la hora del envío y redactar el mensaje. Antes del envío programado, la aplicación puede emitir una notificación de confirmación, que funciona como aviso previo y da la posibilidad de modificar o cancelar el mensaje si es necesario.

Alternativas disponibles para iPhone

En iOS, una de las opciones más usadas es Scheduled, disponible en App Store. A diferencia de Android, las restricciones del sistema operativo de Apple impiden que el envío se realice automáticamente, por lo que el usuario siempre debe confirmar manualmente el mensaje en WhatsApp al momento programado.

La aplicación solicita permisos básicos, como acceso a contactos y notificaciones. Tras configurarla, el usuario puede escoger la aplicación desde la cual desea enviar el mensaje, seleccionar al destinatario, definir la fecha y la hora y activar repeticiones periódicas para comunicaciones frecuentes. Cuando llega el momento indicado, Scheduled envía una alerta que abre WhatsApp con el texto ya preparado; el usuario solo debe pulsar el botón de envío. Algunas personas complementan este proceso con la herramienta Atajos (Shortcuts), aunque la confirmación final siempre requiere intervención manual.

La programación de mensajes responde a una necesidad creciente entre los usuarios, especialmente en contextos laborales o en situaciones que requieren coordinar envíos en horarios específicos. Recordatorios, comunicaciones recurrentes y mensajes fuera del horario habitual son algunos de los usos más comunes.

Mientras la función no sea incorporada directamente por WhatsApp, aplicaciones como Wasavi y Scheduled seguirán cubriendo esta demanda, cada una con limitaciones propias del sistema operativo en el que funcionan.