Los estadounidenses que fueron reconocidos en la revista TIME como “Persona del Año”

Los estadounidenses que impulsan el desarrollo de la inteligencia artificial fueron reconocidos este año por la revista TIME , que seleccionó a los llamados “arquitectos de la IA” como su Persona del Año 2025. La publicación describió su impacto como un punto de inflexión tecnológico que ya está remodelando la vida cotidiana en Estados Unidos y en el mundo.

TIME destacó que estas figuras no solo lideran a lgunas de las compañías más influyentes del país , sino que también han marcado el ritmo en la carrera por construir sistemas capaces de transformar industrias completas. Para muchos especialistas, esta decisión subraya el creciente peso de la IA en la economía estadounidense y en la competencia global por la innovación.

El reportaje de portada recrea una escena clásica de la historia fotográfica del país: un grupo de trabajadores suspendidos sobre Nueva York, pero esta vez reemplazados por directores ejecutivos de la era digital. La imagen, simbólica y provocadora, ilustra cómo el liderazgo tecnológico estadounidense se ha convertido en el nuevo vértice del poder económico.

Promotores de la inteligencia artificial que lideran el reconocimiento

La elección de TIME recae sobre un grupo de influyentes empresarios y científicos estadounidenses, entre ellos Mark Zuckerberg, Elon Musk, Jensen Huang y Sam Altman, quienes han dirigido una revolución tecnológica sin precedentes. La revista señala que estos líderes han impulsado herramientas que hoy influyen en educación, seguridad, comunicación y empleo.

Junto a ellos también se encuentran figuras clave como Lisa Su, directora ejecutiva de AMD; Satya Nadella, líder de Microsoft; Demis Hassabis, de Google DeepMind; Dario Amodei, de Anthropic; y la investigadora Fei-Fei Li, referente en ética y desarrollo de IA en Stanford. Su trabajo colectivo ha expandido las fronteras de lo posible en computación avanzada.

TIME enfatizó que 2025 consolidó el punto de no retorno para la inteligencia artificial, un año en el que Estados Unidos reforzó su liderazgo mundial en innovación y en el que la discusión sobre los riesgos y beneficios de la tecnología ganó una presencia inédita en la opinión pública.

Otras figuras estadounidenses destacadas por TIME

Además del grupo de líderes tecnológicos, la revista reconoció a otras personalidades estadounidenses que han influido notablemente en el ámbito cultural, deportivo y corporativo. Entre ellos sobresale Leonardo DiCaprio, elegido Artista del Año, por su compromiso ambiental y su impacto en el cine contemporáneo.

El reconocimiento a Neal Mohan, director ejecutivo de YouTube, como CEO del Año, subraya la evolución de la plataforma como uno de los espacios digitales más influyentes del país. En el ámbito deportivo, A’ja Wilson fue nombrada Atleta del Año, tras un periodo destacado dentro del baloncesto profesional estadounidense.

La revista también recordó que en años anteriores han sido seleccionadas figuras como Donald Trump, Taylor Swift, Volodímir Zelensky y Elon Musk, reflejando cómo el título ha evolucionado desde su creación en 1927 para reconocer a líderes que influyen significativamente en la sociedad estadounidense y global.