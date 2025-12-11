Lista histórica de los 10 premios de lotería más grandes jamás ganados en EUA

El premio mayor del Powerball subió a aproximadamente mil millones de dólares para el sorteo del sábado por la noche, después de que los funcionarios de la lotería confirmaran que ningún boleto acertó los seis números del sorteo del miércoles, uniéndose así a la lista de premios de lotería que no han sido ganados en años.

Powerball jackpot swells to enormous $1B prize, after no winnerless drawing Wednesday night https://t.co/OSLXXDSCCD pic.twitter.com/amNSRxKzHY — New York Post (@nypost) December 11, 2025

En Estados Unidos, más de una docena de premios mayores han superado los mil millones de dólares desde 2016. A continuación, un repaso por los más altos registrados y los lugares donde se vendieron los boletos ganadores.

Los premios mayores más altos en EUA

1. USD 2.040 millones, Powerball, 7 de noviembre de 2022. Boleto vendido en una gasolinera del área de Los Ángeles.

2. USD 1.787 millones, Powerball, 6 de septiembre de 2025. Boletos vendidos en Misuri y Texas.

3. USD 1.765 millones, Powerball, 11 de octubre de 2023. Boleto vendido en una licorería de un pequeño pueblo montañoso de California.

4. USD 1.602 millones, Mega Millions, 8 de agosto de 2023. Boleto vendido en un supermercado de Neptune Beach, Florida.

5. USD 1.586 millones, Powerball, 13 de enero de 2016. Boletos vendidos en Los Ángeles, Florida y Tennessee.

6. USD 1.537 millones, Mega Millions, 23 de octubre de 2018. Boleto vendido en una tienda de conveniencia de Carolina del Sur.

7. USD 1.348 millones, Mega Millions, 13 de enero de 2023. Boleto vendido en una gasolinera de Maine.

8. USD 1.337 millones, Mega Millions, 29 de julio de 2022. Boleto vendido en una gasolinera del área de Chicago.

9. USD 1.326 mil millones, Powerball, 7 de abril de 2024. Boleto vendido en una tienda de conveniencia de Oregón.

10. USD 1.269 mil millones, Mega Millions, 27 de diciembre de 2024. Boleto vendido en una gasolinera del norte de California.

Boletos sin reclamar y uso de los fondos

Aunque pueda parecer improbable que una persona no reclame un premio multimillonario, esta situación ha ocurrido en varias ocasiones. A lo largo de los años, numerosos boletos ganadores no han sido reclamados, lo que sugiere que algunos jugadores pierden sus boletos o no revisan los resultados.

Un caso reciente, en marzo de 2024, es el del boleto de Mega Millions vendido en Nueva Jersey, cuyos números fueron elegidos manualmente y aún no ha sido reclamado. A pesar de la búsqueda del ganador, nadie se ha presentado.

Cuando un premio no es reclamado dentro del período establecido por cada estado —que suele variar entre seis meses y un año— los fondos regresan al fondo de premios. Este dinero puede destinarse a futuros sorteos, a programas educativos, servicios públicos o, en algunos estados, a organizaciones benéficas y proyectos sociales.

Las autoridades recomiendan que los jugadores revisen cuidadosamente sus boletos, los resguarden y, si son ganadores, aprovechen las opciones de anonimato disponibles en la mayoría de los estados, especialmente en el caso de premios mayores.