Krispy Kreme lanza promoción en EUA del Día de las Docenas: una docena por $1 dólar

Krispy Kreme inició su temporada navideña con una nueva edición del “Día de las Docenas”, una de sus promociones más esperadas del año. La cadena ofrecerá una docena de donas Original Glazed por $1 el jueves 12 de diciembre, siempre que el cliente compre previamente otra docena a precio regular o una caja de 16 Minis. La oferta estará disponible tanto en tiendas como en pedidos en línea mediante el código “DOZEN”.

Krispy Kreme detalló que los compradores en tienda y autoservicio podrán adquirir hasta dos docenas por $1 cada una. En pedidos para recoger o entrega a domicilio, el beneficio será de una sola docena con descuento.

Colección navideña inspirada en Peanuts

La promoción llega acompañada de la colección Krispy Kreme x Peanuts, presentada el 29 de noviembre y disponible hasta el 24 de diciembre. Incluye tres donas temáticas: Snoopy Cookies & Kreme Doughnut, Charlie Brown Ornament Doughnut y Christmas Wreath Doughnut. Cada una presenta diseños alusivos a los personajes de la serie animada, con decoraciones y rellenos específicos.

La colección ofrece referencias visuales a Snoopy, Charlie Brown y Woodstock, con una dona moldeada como Snoopy con relleno de galleta y crema, otra inspirada en la camiseta amarilla del personaje de Charlie Brown con relleno de brownie, y una corona navideña decorada con crema verde y un adorno de los personajes.

Nuevos sabores y actualizaciones del menú

En noviembre, la cadena sumó nueve sabores, cinco de ellos permanentes: Original Glazed Kreme Filled, Oreo Cookies & Kreme, Cinnamon Apple Filled, New York Cheesecake y Original Glazed Cake. También incorporó opciones de temporada como Maple Iced, Chocolate Fudge Brownie, Pumpkin Spice Cake y Biscoff Cookie Butter Kreme.

Para facilitar estos cambios, tres variedades fueron retiradas temporalmente: Original Glazed Blueberry Cake, Original Glazed Lemon Filled y Cake Batter, aunque podrían volver más adelante. Krispy Kreme mantiene una amplia presencia en Estados Unidos y las ubicaciones pueden consultarse en su sitio web oficial.