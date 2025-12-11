Emergency Live Video llega a Android para mejorar la atención de emergencias

Google amplió las funciones de atención a emergencias en Android al incorporar la posibilidad de realizar videollamadas con Emergency Live Video, una herramienta que permite ofrecer información más precisa a los operadores y mostrar en directo el entorno del usuario. Esta nueva opción busca facilitar la evaluación inmediata de situaciones como accidentes de coche, crisis médicas, incendios o inundaciones.

Today, we’re launching Emergency Live Video, a new way to show emergency responders what you're seeing when you call for help.



Hasta ahora, los usuarios podían comunicarse con los servicios de emergencia mediante llamadas o mensajes de texto. Con la videollamada, los operadores pueden observar en tiempo real lo que ocurre a través de la cámara del dispositivo, un recurso que también permite guiar al usuario en procedimientos esenciales, como maniobras de RCP, según señaló la compañía en un comunicado publicado en su blog.

La función ya está disponible en Estados Unidos y en regiones específicas de Alemania y México. Para utilizarla, se requiere un dispositivo con Android 8 o una versión posterior, además de tener instalados los servicios de Google Play.

Así funciona el ‘modo alerta’ en iOS y Android

El ‘modo alerta’ es una función poco conocida que se activa al presionar cinco veces el botón de encendido del dispositivo. Esta acción envía una señal al servicio de emergencias para solicitar asistencia de forma rápida.

En el caso de Android, la aplicación Seguridad personal permite almacenar y compartir información relevante en situaciones críticas. Está disponible para dispositivos con Android 12 o versiones anteriores y puede descargarse desde Play Store si no viene preinstalada.

Google advierte que la función “Emergencia SOS” no opera cuando el teléfono se encuentra en “Modo avión” o tiene activado el “Ahorro de batería”.

Cómo configurar la función “Emergencia SOS”

Para activar “Emergencia SOS”, el usuario debe seguir estos pasos:

1. Abrir la aplicación “Ajustes”.

2. Entrar en “Seguridad y emergencia” y seleccionar “Emergencia SOS”.

3. Pulsar en “Iniciar configuración”.

4. Introducir el número de emergencia o modificarlo si es necesario.

5. Presionar “Siguiente”.

El sistema también permite añadir un contacto de confianza. Para ello, se debe seleccionar “Agregar contacto”, elegir un número de la agenda y definir la información que será enviada en caso de emergencia, como la ubicación.