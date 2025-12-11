Anuncian un posible aumento en el riesgo de alzas en las primas de Obamacare para 2026

El Senado de Estados Unidos rechazó este jueves dos propuestas opuestas —una demócrata para extender los subsidios del Obamacare y otra republicana para reemplazarlos por cuentas de ahorro para la salud— dejando al Congreso sin un camino legislativo claro para evitar aumentos significativos en las primas de los seguros médicos en 2026.

Las votaciones, ambas con 51 votos en contra y 48 a favor, bloquearon la posibilidad de avanzar en cualquiera de las iniciativas antes del receso de fin de año, reduciendo prácticamente a cero la ventana de negociación, de acuerdo con reportes de NY Post. Legisladores de ambos partidos reconocieron que no queda tiempo suficiente para evitar que las primas se dupliquen en promedio para unos 22 millones de afiliados a los planes de la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA).

BREAKING: The Senate rejected legislation to extend Affordable Care Act tax credits, as costs are set to rise for millions of Americans in 2026. https://t.co/qSylIA0sm2 — The Associated Press (@AP) December 11, 2025

La propuesta demócrata buscaba extender por tres años los subsidios creados durante la pandemia y renovados mediante la Ley de Reducción de la Inflación de 2022, pero no logró superar la barrera de los 60 votos. Minutos antes, también fracasó el proyecto impulsado por los republicanos Bill Cassidy y Mike Crapo, que pretendía eliminar los subsidios actuales y reemplazarlos por cuentas de ahorro para la salud financiadas temporalmente.

El líder demócrata Chuck Schumer advirtió en el pleno que, sin acción inmediata, “no habrá tiempo para intentarlo de nuevo”, mientras que el senador Thom Tillis señaló que el tema es “demasiado complejo” para resolverse antes del cierre legislativo.

Cómo podría afectar este fracaso legislativo a los ciudadanos en Estados Unidos

El rechazo simultáneo de ambos planes incrementa la probabilidad de que millones de personas enfrenten primas más altas cuando los subsidios federales expiren. Sin una extensión aprobada, los créditos fiscales que actualmente reducen los costos mensuales desaparecerán, lo que, según estimaciones citadas por legisladores, podría duplicar el precio promedio de los planes en los intercambios de la ACA a partir de 2026.

Esto podría provocar:

Pérdida de cobertura para quienes no puedan asumir el nuevo costo.

Cambios forzados de plan o de médico debido a primas más altas y deducibles mayores.

Dificultad para acceder a tratamientos y medicamentos debido al incremento de los gastos de bolsillo.

Aunque ambos partidos coinciden en que se necesita una solución, las negociaciones se han estancado por diferencias profundas: los republicanos reclaman restricciones adicionales —como límites de ingreso y medidas contra fraude— mientras que los demócratas descartan cualquier propuesta que agregue condiciones que, según ellos, reduzcan el acceso a la cobertura.