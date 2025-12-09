Padres detenidos tras la muerte de su hijo de 4 años por un disparo dentro de su casa en Texas

Un niño de 4 años falleció tras sufrir un disparo en su residencia ubicada en el noroeste de San Antonio, desatando una investigación por parte de las autoridades locales, informó Fox News . El pequeño fue identificado por el examinador médico del condado de Bexar como Josiah Cabral.

El incidente ocurrió poco después de las 3:00 pm del lunes en una vivienda cercana a la intersección de Windstone Creek y Limestone Hill, según informaron las autoridades . El jefe de policía William McManus detalló que recibieron dos llamadas de emergencia, una desde dentro de la casa y otra desde el exterior, reportando un tiroteo.

FOUR-YEAR-OLD FATALLY SHOT | A four-year-old child has died after suffering a gunshot wound, launching a major investigation. https://t.co/gTXpKactRI pic.twitter.com/IUkXfbsDBo — News 4 San Antonio (@News4SA) December 9, 2025

A pesar de los esfuerzos de los primeros respondedores y del padre del niño, quien realizó maniobras de reanimación, el menor fue declarado fallecido en un hospital cercano . Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas del disparo.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Padres bajo custodia e investigación en curso

La policía informó que el padre, un hombre en sus 50 años, y la madre, una mujer en sus 40, fueron trasladados bajo custodia mientras se investiga el suceso. Las autoridades buscan determinar si el disparo fue accidental o intencional, y ambos padres serán entrevistados.

“No tenemos detalles sobre cómo ocurrió el disparo, salvo que ocurrió dentro de la casa y que solo estaban la madre, el padre y el niño en el momento”, declaró el jefe McManus. La investigación continúa abierta y se esperan más declaraciones oficiales conforme avance.

Vecinos del área expresaron conmoción y tristeza ante lo sucedido. Muchos comentaron que nunca habían presenciado un incidente de esta magnitud en su vecindario. Las autoridades locales han pedido mantener la calma mientras se desarrollan las investigaciones.

La policía no ha informado si los padres enfrentarán cargos hasta el momento. La comunidad permanece expectante y se espera que más detalles sean compartidos una vez concluyan las entrevistas y se aclaren las circunstancias del tiroteo.