Esta es la alerta por brote de virus por la que Estados Unidos pide extremar precauciones en viajes durante estas fiestas

Las autoridades sanitarias de Estados Unidos emitieron una nueva alerta de viaje por el incremento de contagios de un virus transmitido por mosquitos en varios países, justo cuando miles de personas planean desplazamientos internacionales por la temporada de fiestas.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron a los viajeros tomar precauciones adicionales luego de que se confirmaran brotes activos de chikungunya en distintas regiones del mundo. El virus provoca principalmente fiebre alta y dolor intenso en las articulaciones.

AVISO PREVENTIVO DE VIAJE POR CIRCULACIÓN DEL VIRUS CHIKUNGUNYA EN MÚLTIPLES PAÍSES.

UIES-APV-CHIKUNGUNYA-03-2025.

2 de diciembre de 2025



Durante 2025, se ha mantenido el incremento de casos a nivel mundial de la enfermedad por el virus Chikungunya en varios países. Entre el 1… pic.twitter.com/FdueOtgNme — Rafa Fonoy 👨‍⚕️🩺 (@rafoji) December 3, 2025

Las autoridades advirtieron que el aumento de viajes internacionales eleva el riesgo de casos de infección si no se siguen las medidas de prevención adecuadas.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Países bajo alerta por brote de chikungunya

Los CDC emitieron una alerta de viaje Nivel 2 para Cuba, Bangladesh, Sri Lanka y la provincia de Guangdong, en el sur de China, por la presencia activa de brotes de chikungunya. Esto significa que los viajeros deben extremar precauciones al visitar estas zonas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre enero y septiembre de 2025 se registraron más de 445,000 casos sospechosos y confirmados de esta enfermedad a nivel global, así como al menos 155 muertes relacionadas con el virus.

Además, los CDC advirtieron que también existe mayor riesgo de contagio en otros países como Brasil, Colombia, India, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas y Tailandia, aunque en algunos de ellos no se han declarado brotes formales hasta ahora.

Síntomas, prevención y recomendaciones para viajeros

El chikungunya es una enfermedad viral transmitida por la picadura de mosquitos infectados. Los síntomas más comunes incluyen fiebre alta, dolor articular intenso, dolor muscular, dolor de cabeza, inflamación de las articulaciones y erupciones en la piel. En la mayoría de los casos, la recuperación ocurre en una semana.

No obstante, especialistas advierten que algunas personas pueden experimentar dolor articular, lo que afecta de manera significativa su calidad de vida. En casos graves, algunos pacientes requieren hospitalización por riesgo de complicaciones.

Las autoridades sanitarias recomiendan a quienes viajen a zonas con brotes activos vacunarse cuando esté indicado, usar repelente de insectos, vestir ropa de manga larga, alojarse en sitios con protección contra mosquitos y consultar a un médico si aparecen síntomas tras el viaje.