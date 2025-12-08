El FBI rastrea a una mujer acusada de robar $15 millones a un banco en California

Una mujer identificada como Mary Carole McDonnell, de 73 años, es buscada por el FBI por su presunta participación en un esquema de fraude bancario que habría causado pérdidas cercanas a 15 millones de dólares al Banco de California , de acuerdo con información difundida por autoridades federales.

Las investigaciones indican que los hechos ocurrieron entre julio de 2017 y mayo de 2018 en los condados de Orange y Los Ángeles, donde la sospechosa habría utilizado documentos falsos y diversas identidades para obtener recursos de manera ilegal.

Mary McDonnell is wanted for alleged bank fraud and aggravated identity theft. She has ties to Los Angeles, California, Montgomery Alabama, and Dubai, United Arab Emirates. If you have information on here whereabouts, please contact FBI Los Angeles at 310-477-6565. Tips can be… pic.twitter.com/LRLXCYoLZx — FBI Los Angeles (@FBILosAngeles) December 5, 2025

En diciembre de 2018, un juez federal emitió una orden de arresto en su contra por los delitos de fraude bancario y robo de identidad agravado, sin que hasta el momento se haya logrado su captura.

Así operaba el presunto esquema de fraude

De acuerdo con la investigación, McDonnell habría convencido a las instituciones financieras de que era heredera de un supuesto fideicomiso secreto de 80 millones de dólares, ligado falsamente a la familia McDonnell Aircraft. Con esa versión, habría logrado acceso a grandes sumas de dinero mediante engaños.

El FBI señaló que existen indicios de que también habría defraudado a otras instituciones bancarias de forma similar, por lo que el monto total de las pérdidas podría superar los 15 millones de dólares.

Las autoridades federales no descartan que el esquema haya incluido uso de identidades falsas, documentos fraudulentos y promesas de reembolsos inexistentes.

Perfil de la sospechosa y posible paradero

Mary Carole McDonnell es descrita como una mujer de 1.70 metros de estatura, 66 kilos de peso, cabello rubio, ojos azules y una cicatriz en la rodilla derecha. Además, es conocida por utilizar múltiples alias, entre ellos Mary Carole Carroll, Mary Carol McDonnell y Mary C. Carroll.

Las autoridades creen que actualmente podría encontrarse en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, aunque mantiene vínculos con Los Ángeles, California, y Montgomery, Alabama, lo que mantiene abiertas varias líneas de búsqueda.

Su última ocupación conocida fue como directora ejecutiva de Bellum Entertainment Group, una empresa de producción televisiva fundada en 2004 que se disolvió en 2017 por problemas financieros.