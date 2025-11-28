inklusion.png Sitio accesible
El sospechoso de atacar a dos miembros de la Guardia Nacional enfrenta cargos de asesinato

El sospechoso Rahmanullah Lakanwal afronta ahora un cargo de asesinato en primer grado tras la muerte de la soldado Sarah Beckstrom en Washington, D.C.

Lakanwal: detenido por el ataque a dos guardias en Washington
2 minutos de lectura.
Escrito por: Jackelin Diaz

El ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, señalado por el ataque armado contra dos integrantes de la Guardia Nacional de Estados Unidos (EUA), enfrentará un cargo de asesinato en primer grado tras confirmarse la muerte de la soldado Sarah Beckstrom, de 20 años. Informó NY Post. La fiscal federal Jeanine Pirro detalló que la gravedad del caso amerita la actualización de los cargos, que inicialmente eran por asalto.

El ataque ocurrió el miércoles a escasas cuadras de la Casa Blanca, cuando Lakanwal presuntamente abrió fuego contra Beckstrom y su compañero Andrew Wolfe, de 24 años, quien continúa hospitalizado en estado crítico. La soldado falleció el jueves, durante el feriado de Acción de Gracias, debido a la gravedad de las heridas, lo que llevó a las autoridades a reclasificar la acusación.

Pirro indicó que la investigación sigue en curso y anticipó que “vendrán muchos más cargos”, apuntando a la premeditación y a la violencia del ataque. La fiscal también expresó que, ante la pérdida de la joven militar, el sospechoso “debería enfrentar la pena máxima”.

Antecedentes del sospechoso y trayectoria previa

Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos hace cuatro años tras haber integrado la unidad afgana de operaciones especiales “Zero Unit”, un cuerpo de élite respaldado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA). Según las autoridades, el sospechoso condujo desde su residencia en Washington state hasta la capital del país, lo que refuerza la sospecha de una acción planificada.

Detallaron además que antes del fallecimiento de Beckstrom, Lakanwal ya enfrentaba cargos por asalto con intención de matar y posesión de arma de fuego durante un crimen violento. La gravedad de las heridas sufridas por los dos soldados, sumada al presunto recorrido previo del acusado, ha sido considerada por los investigadores como un indicio de que el ataque pudo haber sido dirigido específicamente contra personal militar.

Reacciones y avance del proceso judicial

Autoridades militares expresaron condolencias a la familia de Beckstrom y destacaron su labor en la Guardia Nacional, mientras que el estado de Wolfe continúa siendo monitoreado de cerca por personal médico. La comunidad local, impactada por el ataque a plena luz del día, ha exigido mayores explicaciones sobre el posible móvil del crimen.

Lakanwal permanece bajo custodia mientras avanza el proceso judicial. En los próximos días se espera una nueva audiencia en la que la Fiscalía podría sumar más cargos conforme avance la recopilación de pruebas y testimonios.

