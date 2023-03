Atacan el supermercado de los suegros de Lionel Messi en Argentina

Dos hombres dispararon la madrugada de este jueves 2 de marzo de 2023 contra uno de los supermercados de los padres de Antonela Roccuzzo, esposa del futbolista Lionel Messi ; el lugar está ubicado en Rosario, al noroeste de Buenos Aires, en la provincia de Santa Fe, Argentina.

¿Amenazaron a Lionel Messi?

Los hombres armados dejaron 14 balazos contra las persianas del local de los padres de Antonela Roccuzzo y un mensaje para el futbolista que decía “Messi, te estamos esperando. [El intendente, Pablo] Javkin es narco, no te va a cuidar”.

Uno de los vecinos dijo que “Nunca había ocurrido algo así. Estaba viendo la televisión cuando lo escuché (refiriéndose a los balazos). Lo escuchamos todos, salimos los vecinos de la cuadra para ver qué había pasado”.

Otra de las vecinas dijo que “no me sorprende. Ya es moneda corriente en Rosario este tipo de ataques. Todo empezó a cambiar cuando llegó la droga, pero aquí no había ocurrido nunca algo así”.

El ministro de Seguridad de la provincia de Sante Fe, Claudio Brilloni, comunicó que por ahora no tienen hipótesis acerca de los autores del ataque y destacó que procurarán que el supermercado pueda trabajar de manera normal.

El local que fue atacado esta madrugada es muy popular ya que algunas veces los Roccuzzo lo atienden personalmente. Y es que la familia de Antonela tiene una cadena de supermercados en la ciudad que comenzó en los años ochenta y ahora el dueño es Jorge Roccuzzo, el suegro de Messi .

🚨#AlertaADN

Atacan a balazos y amenazan un local del supermercado perteneciente a la familia de Antonella Rocuzzo, esposa del futbolista argentino Lionel #Messi, en Rosario, Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/oPXSovg8cX — adn40 (@adn40) March 2, 2023

¿Tensión política en Argentina?

El intendente o funcionario Pablo Javkin, cuyo nombre también aparece en el mensaje que dejaron los delincuentes, dijo que “Es tan alevoso que yo dudo de todo. Incluso que sean bandas criminales. Yo soy intendente de la ciudad, yo no manejo las fuerzas de seguridad y cuando pedí no me dejaron”, expresó. .

Es importante mencionar que este 2023 es año electoral y Javkin pertenece a la coalición opositora Juntos por el Cambio, que aspira a tener el poder a la coalición peronista Frente de Todos en octubre.

