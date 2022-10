Liga MX: Así será el repechaje; 8 equipos buscan boleto a la Liguilla

Luego de 17 jornadas la fase regular del Torneo de Apertura 2022 llegó a su fin y cuatro equipos calificaron directo a la Liguilla; América (1) Monterrey (2) Santos (3) y Pachuca (4) mientras que ocho equipos tendrán que ir al repechaje para buscar un boleto a la fiesta grande del futbol mexicano.

Tigres (5), Toluca (6), Cruz Azul (7), Puebla (8), Chivas (9), León (10), Juárez (11) y Necaxa (12) son los ocho equipos que el próximo fin de semana jugarán en busca de uno de los cuatro boletos restantes para jugar la Liguilla del Torneo de Apertura 2022.

San Luis (13), Mazatlán (14), Tijuana (15), Pumas (16), Atlas (17) y Querétaro son los seis equipos que no consiguieron ni Liguilla ni repechaje.

¿Cómo se jugará el repechaje de la Liga MX?

Los partidos de repechaje se jugarán de la siguiente manera:

Tigres vs Necaxa en el Estadio Universitario de Monterrey

Toluca vs Juárez en cancha del Estadio Nemesio Díez

Cruz Azul vs León en el Estadio Azteca

Puebla Chivas en el Estadio Cuauhtémoc

El repechaje de la Liga MX se juega entre los equipos que quedaron en los lugares del 5 al 12 de la tabla general de la fase regular y la clasificación a la liguilla se define en un único partido donde el equipo mejor posicionado en la tabla recibe al rival en su cancha.

Juegan el 5 vs el 12, 6 vs 11, 7 vs 10 y 8 vs 9.

Si se llega a registrar un empate en el tiempo regular el pase a la Liguilla se define desde los 11 pasos en tanda de penales.

