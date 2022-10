Liga MX: Así se jugará la Liguilla del Torneo de Apertura 2022

Se jugó la fase de repechaje de la Liga MX para definir a los cuatro equipos que faltaban para los cuartos de final de la Liguilla del Torneo de Apertura 2022.

América, Monterrey, Santos y Pachuca calificaron de manera directa a la Liguilla y esperaban rivales de los duelos de repechaje de la Liga MX que se jugaron este fin de semana:

Tigres vs Necaxa

Cruz Azul vs León

Toluca vs Juárez

Puebla vs Chivas



¿Quiénes avanzaron a Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX?

Este fin de semana se jugaron cuatro partidos de los que salieron los otros cuatro invitados a la Liguilla del Torneo de Apertura 2022.

Tigres venció a Necaxa por marcador de 2-0 en cancha del Estadio Universtario.

Cruz Azul derrotó a León por un gol a cero en el Estadio Azteca.

Toluca venció por 3 a 0 a Juárez en el Nemesio Díez

Puebla eliminó a Chivas en penales en el campo del Estadio Cuauhtémoc.

¿Cómo se van a jugar los Cuartos de Final de la Liguilla de la Liga MX?

El Torneo de Apertura 2022 busca a un campeón y para ello primero deben jugarse los Cuartos de Final de la Liguilla que arrancan la próxima semana con duelos sumamente atractivos.





América vs Puebla:

Partido de Ida Estadio Cuauhtémoc:

Partido de vuelta Estadio Azteca:

Monterrey vs Cruz Azul:

Partido de Ida Estadio Azteca:

Partido de vuelta Estadio BBVA:

Santos vs Toluca:

Partido de Ida Estadio Nemesio Díez:

Partido de vuelta Estadio TSM:

Pachuca vs Tigres:

Partido de Ida Estadio Universitario:

Partido de vuelta Estadio Hidalgo:

