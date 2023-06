Mexicana pierde medalla de bronce por reglamento; pero atleta cubana se la regresa

En un gran gesto de Fair Play se vivió en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador 2023 en la competencia de tiro deportivo en la prueba de 10 metros con pistola de aire individual femenil, luego de que la atleta cubana, Laina Pérez, le devolviera la medalla de bronce a la mexicana Alejandra Cervantes.

¿Qué pasó con la medalla de Alejandra Cervantes y Laina Pérez?

El pasado domingo 25 de junio, México dominó en el podio en la prueba de tiro deportivo de 10 metros con pistola de aire femenil, gracias a las actuaciones de Andrea Ibarra (oro), Alejandra Zavala (plata) y Alejandra Cervantes (bronce).

Aunque las tres seleccionadas mexicanas subieron al podio en la ceremonia de premiación, el reglamento para estos Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023 prohíben que el mismo país puedan obtener las tres medallas en la misma prueba.

Pero el Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, comunicaron horas después, que la medalla de bronce tenía que ser entregada al cuarto lugar donde quedó la cubana Laina Pérez.

En una breve ceremonia y no en el pódium, un representante del comité organizador explicó la regla que dijo, se tenía que aplicar a pesar de que no le gustase. El representante colocó la medalla a Laina Pérez y la felicitó, pero la cubana tenía otros planes.

El que hizo el reglamento no fue atleta y, si lo fue, se le olvidó enseguida. Es injusto que alguien que se la ganó, por ser del mismo país que las dos anteriores, no se la pueda llevar a su casa -dijo la atleta cubana.

La tiradora cubana agregó que no hay ninguna justificación en esta regla, “es absurdo y no sé por qué, y si en competencias anteriores pasaba eso, pero bueno… La medalla no es mía, es de ella. Porque de verdad te la ganaste”.

Para finalizar, la atleta de Cuba volvió a colocarle la medalla de bronce a la mexicana, Alejandra Cervantes.

Un caso similar en Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023

Un caso similar ocurrió en la disciplina de pentatlón moderno femenil, donde México también acaparó el podio, pero Comité Organizador de los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, actuó de inmediato y no permitieron que el tercer lugar mexicano, fuera premiado, otorgando la presea al cuarto puesto.

Medallero Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023

México se encuentra, en la mañana de este miércoles 28 de junio, en la cima del Medallero de los XXIV Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, al tener más oros que Colombia y ser el país con más preseas en la justa.

1 – México: 37 de oro / 37 de plata / 28 de bronce / Total: 102.

2 – Colombia: 33 de oro / 15 de plata / 19 de bronce / Total: 67.

3 – Cuba: 21 de oro / 18 de plata / 22 de bronce / Total: 64.

4 – Venezuela: 10 de oro / 17 de plata / 24 de bronce / Total: 51.

