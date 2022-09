Andrea Martínez debutó con Pumas CU en la ONEFA y anotó

Los Pumas CU lograron su primer triunfo de la temporada de la Liga Mayor de la ONEFA en un partido que estuvo enmarcado por una tarde histórica para la mujer en el futbol americano estudiantil de México y para Andrea Martínez .

Los Pumas CU derrotaron a domicilio a los Borregos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey campus Estado de México (CEM) por marcador de 14-21 y la pateadora Andrea Martínez contribuyó a la victoria con un punto extra.

Andrea Martínez entró a escena para convertir un punto extra luego de una anotación, se perfiló sin perder de vista el ovoide, estiró vigorosamente la pierna y conectó el balón que se elevó y entró para conseguir la anotación ante la algarabía en las gradas y la solemnidad de los oficiales que, con los brazos en alto, sancionaron la validez del punto extra.

Así fue la anotación de Andrea Martínez con Pumas CU

“Me siento por fin liberada, después de todo lo que hemos entrenado. Fue importante este punto extra y fue posible gracias al trabajo de todos mis compañeros. Estuve concentrada, se me hizo muy corto el tiempo de la jugada, cuando me di cuenta ya lo había metido y todos fueron a festejar conmigo. Pumas es una familia muy grande, no sólo adentro en la cancha sino también afuera en la tribuna”, dijo Andrea Martínez tras anotar su histórica patada.

Andrea Mártinez, la histórica primer jugadora en el roster de Pumas CU

Andrea Martínez es jugadora de futbol americano, forma parte del roster de Pumas CU y ha hecho historia al ser la primera mujer en las filas de un equipo varonil de la Liga Mayor de la ONEFA.

Andrea Martínez es pateadora, porta el número 49 y además es estudiante de derecho en CU; tiene 21 años y logró ser parte del equipo al superar varias pruebas durante una semana para ser elegida y formar parte de los Pumas CU. Conoce más sobre ella aquí.

