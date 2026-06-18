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/Deportes/Video

Mariachi y K-pop se fusionan en el espectacular ambiente previo al México vs. Corea

Conoce cómo así se vivió el ambiente previo al partido de México y Corea en Guadalajara, donde la afición tapatía y la comunidad asiática desbordaron pasión.

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Por: Adriana Juárez Miranda
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