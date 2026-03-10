VIDEO: La agresión de Niño Hamburguesa a un aficionado por la que podría ser despedido de AAA

Iván Flores, mejor conocido como "Niño Hamburguesa", es uno de los luchadores más conocidos en la escena mexicana de la Lucha Libre AAA. Su nombre tan peculiar y su físico llamativo le han traído varios reflectores en los últimos años, sin embargo, un incidente reciente con un aficionado podría costarle muy caro.

En redes sociales se hizo viral un video en el que se puede ver claramente al Niño Hamburguesa golpear a un aficionado en reiteradas ocasiones. Específicamente, atacándolo con codazos a la cara, un comportamiento que provocó una gran polémica.

Video de la agresión del Niño Hamburguesa a un aficionado

El incidente ocurrió durante una función independiente. En las imágenes se puede ver al luchador bajarse del ring, caminar hacia el espectador y darle codazos en la cabeza. De hecho, el mismo Niño Hamburguesa dijo en redes sociales que fue el aficionado quien lo agredió primero y que él solo había respondido, aunque en los videos no se puede ver la agresión del espectador.

En el video solo se aprecia el momento en el que el profesional va directo contra la persona y lo agrede frente al resto del público, lo que generó una enorme indginación en redes sociales, acusando su reacción de exagerada.

La AAA podría despedir al Niño Hambuerguesa

De acuerdo con el portal estadounidense especializado en lucha libre, BodySlam, la AAA habría despedido al Niño Hamburguesa por el ataque a un fanático en un show independiente. Esto debido a que, desde que la WWE compró la AAA, la empresa mexicana les advirtió a sus luchadores que debían mantener una actitud profesional si se presentaban en funciones independientes.

Cabe destacar que la información todavía no ha sido confirmada; sin embargo, es muy poco común que una empresa haga público el despido de alguno de sus luchadores, así que solo el tiempo nos revelará la verdad, en caso de que no volvamos a ver al Niño Hamburguesa en los shows de AAA.

