¡Sorpresa! Los primeros ganadores de Playoffs: Resultados de la Champions League este 24 de febrero
Tuvimos un gran espectáculo en la segunda ronda de los Playoffs de la Champions League, con resultados que sorprendieron para la ronda de octavos de final
Ya conocemos a los primeros cuatro equipos que libraron la ronda de Playoffs y podrán jugar octavos de final en la UEFA Champions League 2025-2026. Los resultados del martes 24 de febrero fueron contundentes y entre los clasificados podría haber algún "caballo negro" para la ronda de eliminación directa.
Así, los clasificados de hoy fueron: Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen y el Bodo Glimt el . Equipos que esperan el sorteo para conocer a sus rivales en la ronda de octavos.
Champions League: Resultados del 24 de febrero
- Atlético de Madrid 4 (3) - (3) 1 Club Brujas. En la ida los belgas dieron la sorpresa consiguiendo un empate de dos goles, pero en la vuelta los 'Colchoneros' se impusieron con claridad y lograron un marcador global de 7-4, en donde Alexander Sorloth brilló con un hat-trick.
- Newcastle 3 (6) - (1) 2 Qarabag. Los ingleses fueron el equipo más dominante en la ronda de Playoffs, con goleadas en la ida y la vuelta que dejaron un escandaloso 9-2 global, en donde Anthony Gordon fue una de las figuras al conseguir cuatro goles en la ida.
- Bayer Leverkusen 0 (2) - (0) 0 Olympiacos. Los alemanes eran favoritos y lo confirmaron en la cancha, aunque con pocos goles, no sufrieron para eliminar a los de Grecia y garantizar su lugar en la próxima ronda.
- Inter de Milán 1 (1) - (3) 2 Bodo Glimt. Este partido fue la gran sorpresa de la jornada. Los noruegos vencieron en la ida y en la vuelta al histórico Inter, firmando un inesperado pase a octavos de final en donde los románticos sueñan con verlos llegar lejos en la Champions. Al final, el Bodo se impuso por un global de 5-2.
Knockout phase play-off deciders... #UCL pic.twitter.com/MeAsdZieMA— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 24, 2026
Partidos de Playoffs de Champions League para el 25 de febrero
Todavía falta una jornada para definir a todos los equipos que jugarán los Playoffs. La jornada del 25 de febrero nos regalará:
- Atalanta (0) vs (2) Borussia Dortmund / 11:45 am
- Juventus (2) vs (5) Galatasaray / 2:00 pm
- PSG (3) vs (2) Mónaco / 2:00 pm
- Real Madrid (1) vs (0) Benfica / 2:00 pm
