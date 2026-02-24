¡Sorpresa! Los primeros ganadores de Playoffs: Resultados de la Champions League este 24 de febrero

Ya conocemos a los primeros cuatro equipos que libraron la ronda de Playoffs y podrán jugar octavos de final en la UEFA Champions League 2025-2026. Los resultados del martes 24 de febrero fueron contundentes y entre los clasificados podría haber algún "caballo negro" para la ronda de eliminación directa.

Así, los clasificados de hoy fueron: Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen y el Bodo Glimt el . Equipos que esperan el sorteo para conocer a sus rivales en la ronda de octavos.

Champions League: Resultados del 24 de febrero

Atlético de Madrid 4 (3) - (3) 1 Club Brujas . En la ida los belgas dieron la sorpresa consiguiendo un empate de dos goles, pero en la vuelta los 'Colchoneros' se impusieron con claridad y lograron un marcador global de 7-4, en donde Alexander Sorloth brilló con un hat-trick.

. En la ida los belgas dieron la sorpresa consiguiendo un empate de dos goles, pero en la vuelta los 'Colchoneros' se impusieron con claridad y lograron un marcador global de 7-4, en donde Alexander Sorloth brilló con un hat-trick. Newcastle 3 (6) - (1) 2 Qarabag . Los ingleses fueron el equipo más dominante en la ronda de Playoffs, con goleadas en la ida y la vuelta que dejaron un escandaloso 9-2 global, en donde Anthony Gordon fue una de las figuras al conseguir cuatro goles en la ida.

. Los ingleses fueron el equipo más dominante en la ronda de Playoffs, con goleadas en la ida y la vuelta que dejaron un escandaloso 9-2 global, en donde Anthony Gordon fue una de las figuras al conseguir cuatro goles en la ida. Bayer Leverkusen 0 (2) - (0) 0 Olympiacos. Los alemanes eran favoritos y lo confirmaron en la cancha, aunque con pocos goles, no sufrieron para eliminar a los de Grecia

Los alemanes eran favoritos y lo confirmaron en la cancha, aunque con pocos goles, no sufrieron para eliminar a los de Inter de Milán 1 (1) - (3) 2 Bodo Glimt. Este partido fue la gran sorpresa de la jornada. Los noruegos vencieron en la ida y en la vuelta al histórico Inter, firmando un inesperado pase a octavos de final en donde los románticos sueñan con verlos llegar lejos en la Champions. Al final, el Bodo se impuso por un global de 5-2.

Partidos de Playoffs de Champions League para el 25 de febrero

Todavía falta una jornada para definir a todos los equipos que jugarán los Playoffs. La jornada del 25 de febrero nos regalará:



Atalanta (0) vs (2) Borussia Dortmund / 11:45 am

/ 11:45 am Juventus (2) vs (5) Galatasaray / 2:00 pm

(2) vs (5) Galatasaray / 2:00 pm PSG (3) vs (2) Mónaco / 2:00 pm

(3) vs (2) Mónaco / 2:00 pm Real Madrid (1) vs (0) Benfica / 2:00 pm

