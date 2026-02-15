Resultados y VIDEOS: ¿Quién ganó el Slam Dunk y el concurso de triples del NBA All Star 2026?

El NBA All Star Weekend 2026 tuvo un increíble concurso de triples y un Slam Dunk que fue el evento estelar de la noche. Miles de personas se dieron cita para verlo en vivo, mientras que millones más aprovecharon la transmisión del evento. En caso de que te perdieras algún detalle, aquí te contamos quién ganó, con algunas de las mejores jugadas.

¿Quién ganó el concurso de triples de la NBA All Star 2026?

Hay que tomar el balón detrás de la línea de 3 puntos y tirar desde cinco ángulos diferentes. El premio es para el jugador más preciso y, en esta ocasión, Damian Lillard, de los Trail Blazers, se coronó como el mejor triplista de la liga. Venció a Devin Booker, de los Suns, por una diferencia de dos triples.

Damian Lillard's 1st Round Score: 27 🎯



He advances to the Final Round of the @StateFarm NBA 3-Point Contest!



Tap to watch: https://t.co/BpnjnxQ8vC pic.twitter.com/Yfq4APy9Fb — NBA (@NBA) February 14, 2026

¿Quién ganó el Slam Dunk del NBA All Star 2026?

El plato fuerte del sábado 14 de febrero fue el slam dunk, el concurso de volcadas, clavadas, donqueos o mates, una jugada del basquetbol que no tiene límites y que los jugadores se han encargado de llevar a niveles más altos cada año.

Recordemos que en las últimas tres ediciones "El Loco" Mac McClung se coronó con actuaciones impresionantes, pero no participó este año. Ahora, el premio lo disputaron Jaxson Hayes, de Los Angeles Lakers, Carter Bryant, de San Antonio Spurs, Keshad Johnson, del Miami Heat, y Jase Richardson, del Orlando Magic.

Luego de la primera ronda, los finalistas fueron Bryant y Johnson, quienes nos regalaron una final muy cerrada en donde la diferencia de puntos fue mínima. Así, Johnson se impuso con un promedio de 49.6, mientras que Bryant obtuvo un 47.8. Aquí disfruta de las mejores volcadas:

CARTER BRYANT WITH A 49.2.



Highest score of Round 1 🔥 he's onto the final round on @ATT Slam Dunk! pic.twitter.com/dGlQfHqr5a — NBA (@NBA) February 15, 2026

CARTER BRYANT WITH A 50 🔥



He needs a 47.5 on his final attempt to win @ATT Slam Dunk!



Tap to watch: https://t.co/Cc3TznvNLr pic.twitter.com/YMeqAi2whh — NBA (@NBA) February 15, 2026

