El excampeón mexicano de la UFC, Caín Velásquez, sale de prisión

El expeleador de la UFC, Caín Velásquez, fue puesto en libertad condicional este 15 de febrero de 2026 tras cumplir parte de la sentencia que enfrentaba por un caso de violencia con arma de fuego ocurrido en 2022. El peleador estuvo en la cárcel de California durante 11 meses.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Por qué Caín Velásquez estuvo en prisión

El excampeón fue sentenciado a cinco años de prisión en marzo de 2025 tras declararse culpable (aceptar un acuerdo de culpabilidad) de cargos de intento de asesinato, agresión con arma y conducción peligrosa.

El caso se originó en febrero de 2022, cuando Velásquez persiguió y disparó contra un vehículo en el área de California, creyendo que la persona dentro del auto había abusado sexualmente de su hijo menor de edad.

Aunque el hombre acusado no fue alcanzado, el disparo impactó al padrastro de este, resultando herido sin lesiones que pusieran en riesgo su vida. Velásquez fue arrestado y posteriormente liberado bajo fianza antes de que el proceso avanzara a juicio y se dictara la sentencia.

Cabe destacar que el tiempo que pasó en prisión preventiva y bajo arresto domiciliario fue acreditado por el tribunal, lo que permitió que fuera elegible para libertad condicional en este mes de febrero 2026.

🚨#AlertaADN



El ex peleador de artes marciales mixtas, Caín Velásquez fue puesto en libertad condicional tras permanecer 11 meses en una prisión de California pic.twitter.com/nirfbMWTtO — adn Noticias (@adnnoticiasmx) February 15, 2026

¿Qué sigue para Caín Velásquez luego de ser puesto en libertad condicional?

Tras su liberación condicional, Velásquez deberá cumplir con supervisión judicial y restricciones propias para su reintegración. Lo más importante es que el caso aún no está completamente cerrado: existen audiencias pendientes relacionadas con restitución por los daños causados durante el incidente, que podrían determinar pagos adicionales a las víctimas bajo la ley californiana.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.