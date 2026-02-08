Los tres shows del medio tiempo más memorables del Super Bowl que han roto récord de audiencia

El show del medio tiempo es uno de los momentos más esperados cada Super Bowl y no es para menos, pues se trata del artista más destacado del momento y una producción millonaria, sin embargo, hay que decir que algunas presentaciones han destacado más en cuanto a audiencia de YouTube.

El primer año en que las figuras de gran renombre llegaron al Super Bowl fue 1972, cuando Carol Channing y la leyenda del jazz, Ella Fitzgerald, subieron al escenario. Desde entonces, la lucha de artistas por ser las estrellas del medio tiempo, ha sido continua.

¿Cuáles fueron los shows del medio tiempo con más audiencia?

Rihanna

Con una audiencia de 296 millones de vistas, el show de Rihanna en el Super Bowl LVII, se encuentra en tercer lugar, posición que se ganó aún estando embarazada. La noticia la reveló durante el show, lo que incrementó rápidamente la emoción y la conversación en redes sociales.

Shakira y Jennifer López

Ambas artistas son de las más queridas a nivel internacional y la combinación les pareció espectacular a los fans del ritmo latino. Sus increíbles coreografías, al igual que su canto la hicieron posicionarse en el número 2, al contar con 334 millones de vistas en YouTube.

Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent

En 2022, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige, Kendrick Lamar y 50 Cent cautivaron a la audiencia, al sumar 381 millones de reproducciones, lo que lo hace estar en el lugar número 1. Y es que el espectáculo reunió a grandes artistas del hip hop que a lo largo de los años han conectado con el público.

Conferencia de Bad Bunny previo al Super Bowl LX

Expectativa para Bad Bunny

El Conejito Malo será quien se presente en el Super Bowl este 2026 y alrededor de su show ya hay gran expectativa sobre si logrará acaparar los reflectores internacionales y realmente cautivar a la audiencia no solo de la música, sino también deportiva.

