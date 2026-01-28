Creció en México, se enamoró de nuestro país y ahora busca el Super Bowl con Seattle Seahawks; conoce a Elijah Arroyo

El ala cerrada Elijah Arroyo es lo más cercano que tenemos a un mexicano en el Super Bowl este 2026. Un joven que creció en nuestro país, aprendió a jugar en Cancún y que hoy podría conseguir el máximo logro de la NFL en su primera temporada.

Ya sabemos que el Super Bowl LX será entre Seattle Seahawks y New England Patriots, sin embargo, existen muchas historias detrás de este partido, y una de las más interesantes es la de Elijah Arroyo.

¿Quién es Elijah Arroyo?

Arroyo es una bestia en el campo. Mide 1.96 metros y pesa 113 kilos, por lo que se ganó un lugar en el equipo de Seattle Seahawks luego de haber sido elegido en la selección 50 de la segunda ronda del Draft el pasado 2025.

Aunque Elijah nació en Orlando, Florida, el ala cerrada estuvo muchos años de su vida en México. Vivió en Cancún desde los 6 años y se mantuvo ahí hasta los 13. Literalmente, su infancia la pasó en Quintana Roo, en donde aprendió a jugar futbol americano y se enamoró de la gastronomía del país.

Arroyo aprendió español a la perfección y desarrolló un amor muy profundo por México. Después se fue a Estados Unidos, donde estudió en la Independence High School en Frisco, Texas, para después jugar con los Miami Hurricanes, brillar con ellos y posteriormente llegar a la NFL.

Los Seattle Seahawks de Elijah Arroyo buscan venganza en el Super Bowl

Elijah llegó en el año correcto a Seattle Seahawks , ya que es precisamente en la temporada 2025-2026 en la que se consagraron como el mejor equipo de la Conferencia Nacional y aseguraron su lugar en el Super Bowl.

Por si fuera poco, el partido será contra los New England Patriots, equipo con el que perdieron en el 2015, en un partido histórico que terminó 28-24 y que hasta la fecha es recordado por ambas aficiones.

