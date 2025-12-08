Taxis, hoteles, alimentos... Así aumentarán su precio por el Mundial de 2026 en México

El Mundial de la FIFA es, literalmente, el evento deportivo más grande del planeta, por lo que cada 4 años representa una enorme derrama económica en el país anfitrión. Para este 2026 veremos algo peculiar, ya que habrá tres naciones como sede: México, Estados Unidos y Canadá.

Esto se debe a que la FIFA realizará el mundial más grande de la historia, aumentando el número de selecciones participantes y, por ende, necesitando más espacio. A pesar de este cambio, se espera que el incremento en el precio de los servicios de las ciudades sede aumente considerablemente, gracias a la demanda que habrá con los visitantes de diferentes países.

El aumento que tendrán los servicios en México durante el Mundial de 2026

Cada año, miles de personas viajan al Mundial con la ilusión de apoyar a su selección, tan siquiera en uno de los tres partidos de la fase de grupos. En esta ocasión, México tendrá partidos en la Ciudad de México, en Guadalajara (Jalisco) y en Monterrey (Nuevo León).

En las tres ciudades habrá un incremento considerable en la demanda de servicios de taxis, hospedaje y alimentos, por lo que se espera un aumento más que considerable en cada uno de ellos. Según el influencer Luisminegocios, así podrían aumentar:



Hoteles : Aumento del 80% al 200%, dependiendo de su cercanía al estadio

: Aumento del 80% al 200%, dependiendo de su cercanía al estadio Vuelos : Aumento de entre el 15% y el 35%, dependiendo de la cercanía de la fecha del Mundial

: Aumento de entre el 15% y el 35%, dependiendo de la cercanía de la fecha del Taxis normales y de aplicación: Aumento del 80% al 200%, sobre todo en las "horas pico"

normales y de aplicación: Aumento del 80% al 200%, sobre todo en las "horas pico" Productos locales de zona: Aumento de hasta el 20%, según la cercanía que tengan a puntos turísticos clave o al estadio

Cabe destacar que estos datos consideran el aumento que hubo en los mismos servicios durante los Mundiales anteriores de Catar 2022, Rusia 2018 y Brasil 2024, en donde, incluso, llegó a haber incrementos del 300%.

Los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México

Y claro, los partidos del Mundial 2026 que se jugarán en México serán claves para considerar el aumento en los precios, debido a las selecciones que jugarán en el Estadio Azteca, Estadio Akron y Estadio BBVA, respectivamente.

CDMX:



México vs Sudáfrica / 11 de junio

Uzbekistán vs Colombia / 17 de junio

México vs Repechaje Europeo / 24 de junio

16vos: 1ero del Grupo A vs 3ro del Grupo C/E/F/H/I

8vos: Partido 79 vs ganador de partido 80

Guadalajara:



Corea del Sur vs Repechaje de Europa / 11 de junio

México vs Corea del Sur / 18 de junio

Uruguay vs España / 26 de junio

Colombia vs Repechaje internacional / 23 de junio

Monterrey:



Repechaje de Europa vs Túnez / 14 de junio

Túnez vs Japón / 20 de junio

Sudáfrica vs corea del Sur / 24 de junio

16vos: 1 del grupo F vs 2 del grupo C



México será sede de 13 partidos en el Mundial de 2026

