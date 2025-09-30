inklusion.png Sitio accesible
Jornada 2 de la UEFA Champions League; partidos, horarios y dónde ver

Lamine Yamal reaparece con el cuadro culé, además del mexicano Rodrigo Huescas quien de nuevo sumará minutos en Champions.

Escrito por: Sergio Valladares

Regresa el torneo de fútbol más importante del planeta. Son 18 los encuentros que se disputarán entre martes y miércoles.

En adn noticias de contamos todos los detalles y dónde ver los partidos, para que no te pierdas ni un minuto de la bendita Champions.

Partidos martes 30 de septiembre Champions League

  • Kairat Almaty vs. Real Madrid10:45 a.m.TNT y HBO Max
  • Atalanta vs. Club Brugge10:45 a.m.Caliente TV
  • Atlético de Madrid vs. Frankfurt1:00 p.m.Caliente TV
  • Chelsea vs. Benfica1:00 p.m.HBO Max
  • Galatasaray vs. Liverpool1:00 p.m.TNT y HBO Max
  • Inter vs. Slavia Praha1:00 p.m.Caliente TV
  • Marseille vs. Ajax1:00 p.m.HBO Max
  • Bodø/Glimt vs. Tottenham1:00 p.m.HBO Max
  • Pafos vs. Bayern München1:00 p.m.Caliente TV

Partidos miércoles 1 de octubre Champions League

  • Qarabağ vs. Copenhagen - 10:45 a.m.Caliente TV
  • Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United - 10:45 a.m.TNT y HBO Max
  • Barcelona vs. Paris Saint-Germain - 1:00 p.m.Caliente TV
  • Villarreal vs. Juventus - 1:00 p.m.TNT y HBO Max
  • Monaco vs. Manchester City - 1:00 p.m.HBO Max
  • Napoli vs. Sporting CP - 1:00 p.m.HBO Max
  • Arsenal vs. Olympiacos - 1:00 p.m.Caliente TV
  • Leverkusen vs. PSV Eindhoven - 1:00 p.m.Caliente TV
  • Borussia Dortmund vs. Athletic Club - 1:00 p.m.Caliente TV
