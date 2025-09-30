Jornada 2 de la UEFA Champions League; partidos, horarios y dónde ver
Lamine Yamal reaparece con el cuadro culé, además del mexicano Rodrigo Huescas quien de nuevo sumará minutos en Champions.
Regresa el torneo de fútbol más importante del planeta. Son 18 los encuentros que se disputarán entre martes y miércoles.
En adn noticias de contamos todos los detalles y dónde ver los partidos, para que no te pierdas ni un minuto de la bendita Champions.
Partidos martes 30 de septiembre Champions League
- Kairat Almaty vs. Real Madrid10:45 a.m.TNT y HBO Max
- Atalanta vs. Club Brugge10:45 a.m.Caliente TV
- Atlético de Madrid vs. Frankfurt1:00 p.m.Caliente TV
- Chelsea vs. Benfica1:00 p.m.HBO Max
- Galatasaray vs. Liverpool1:00 p.m.TNT y HBO Max
- Inter vs. Slavia Praha1:00 p.m.Caliente TV
- Marseille vs. Ajax1:00 p.m.HBO Max
- Bodø/Glimt vs. Tottenham1:00 p.m.HBO Max
- Pafos vs. Bayern München1:00 p.m.Caliente TV
Partidos miércoles 1 de octubre Champions League
- Qarabağ vs. Copenhagen - 10:45 a.m.Caliente TV
- Union Saint-Gilloise vs. Newcastle United - 10:45 a.m.TNT y HBO Max
- Barcelona vs. Paris Saint-Germain - 1:00 p.m.Caliente TV
- Villarreal vs. Juventus - 1:00 p.m.TNT y HBO Max
- Monaco vs. Manchester City - 1:00 p.m.HBO Max
- Napoli vs. Sporting CP - 1:00 p.m.HBO Max
- Arsenal vs. Olympiacos - 1:00 p.m.Caliente TV
- Leverkusen vs. PSV Eindhoven - 1:00 p.m.Caliente TV
- Borussia Dortmund vs. Athletic Club - 1:00 p.m.Caliente TV