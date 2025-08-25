Orgullo mexicano: Renata Zarazúa hace historia al vencer a una de las mejores tenistas del mundo en el US Open

En cada torneo la mexicana Renata Zarazúa comienza a demostrar que busca un lugar entre las mejores tenistas del mundo. En esta ocasión, acaba de dar una de las grandes sorpresas mundiales al vencer a la estadounidense Madison Keys en la primera ronda del US Open.

Madison Keys ganó el Abierto de Australia y era la favorita para llevarse el US Open, pero no contaba con que Renata Zarazúa jugaría uno de los mejores encuentros de su vida, en donde la 82 del ranking mundial de tenistas se impuso a la número 6, rompiendo todos los pronósticos y quinielas.

Histórica victoria de Ranata Zarazúa

Es la primera vez que algún tenista mexicano puede vencer a alguien del top 10 del ranking mundial. Renata Zarazúa hizo historia con este triunfo ante Madison Keys en Nueva York, en donde fue la mejor de tres sets.

Los marcadores del Renata Zarazúa vs Madison Keys fueron: 6-7, 7-6 y 7-5, con una victoria para la mexicana que logró remontar el encuentro en un verdadero espectáculo tras forzar un tercer set.

Renata sabía lo difícil que era esto, por lo que no pudo evitar llorar cuando su victoria se hizo oficial, con una celebración que conmovió a miles y que demostró el enorme trabajo que le ha costado llegar a este nivel, venciendo a una de las mejores del mundo.

¿En qué lugar del ranking quedó Renata Zarazúa tras su victoria?

Vencer a alguien del top 10 le hizo escalar lugares, pasando del puesto 82 al 78 tras solo un partido, con la posibilidad de seguir escalando si sigue avanzando en el US Open.

¿Cuándo vuelve a jugar Renata Zarazúa en el US Open?

Tras su victoria, Renata avanzó a la segunda ronda del torneo, en donde se medirá a la francesa Diane Parry, quien venció a la checa Petra Kvitová en dos sets.

Todavía el juego entre Renata y Diane será el miércoles 27 de agosot, pero el horario se definirá en las próximas horas; recordemos que el encuentro se podrá ver a través de la señal de ESPN y Disney+.

