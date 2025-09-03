¡Vuelve la NFL! Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles dan el Kickoff de la temporada 2025-2026
El equipo de Philadelphia Eagles es el actual monarca de la NFL y, como dicta la tradición, darán comienzo a la nueva temporada el jueves por la noche.
Los amantes de la NFL tuvieron que esperar siete largos meses para volver a ver uno de los mejores deportes del mundo, pero por fin comenzará la temporada 2025-2026, con el increíble Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles este jueves 4 de septiembre.
La NFL comenzará de la mejor manera posible, ya que tendremos a los actuales campeones de Philadelphia Eagles en contra de uno de los equipos más populares que busca reivindicarse esta temporada, como es el caso de los Dallas Cowboys.
A qué hora y dónde ver el Cowboys vs Eagles
El tradicional Thursday Night Football dará comienzo a la temporada 2025-2026 de la NFL, con una cita reservada para el 4 de septiembre, en punto de las 6:20 pm, hora del centro de México.
- Partido: Cowboys vs Eagles
- Fecha: 4 de septiembre
- Hora: 6:20 pm
- Transmisión: ESPN y Disney +
Recordemos que todos los partidos del lunes y del jueves por la noche son transmitidos en México a través de la señal de ESPN; en esta ocasión, el cotejo entre las ‘Águilas’ y los ‘Vaqueros’ no será la excepción.
Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles: historia de la rivalidad
El partido de Cowboys vs Eagles es uno de los más intensos que hay en la NFL ; es el choque de Texas y Filadelfia, con dos franquicias que nos han entregado partidos intensos, dramáticos y llenos de polémica desde hace décadas.
Es un duelo directo de la NFC Este, que nos ha traído partidos por el liderato de su división y algunos clásicos en la ronda de Playoffs; durante años, los ‘Vaqueros’ dominaron la rivalidad, pero ahora, Eagles ha acortado las distancias, incluso en los anillos de Super Bowl.
La colección más grande del Super Bowl está en México y tiene un Vince Lombardi
Calendario de la Semana 1 de la NFL 2026
Y claro, la Semana 1 de la NFL comenzará con este partido, pero nos esperan otros 15 juegos que nos harán disfrutar del fin de semana en grande, con compromisos el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre.
La espera terminó. Así se jugará la Semana 1 de la NFL.🏈— NFL México (@nflmx) September 2, 2025
¿Cuál de estos partidos ya tienes marcado en tu agenda? 🗓️
Sintoniza los partidos en: 📺📱: @TUDNMEX por @VIX @MiCanal5 / @FOXSportsMX / @ESPNmx @disneyplusla / @YouTube / #NFLGamePass pic.twitter.com/N4odjyjZ2m
Algunos de los juegos más destacados de la jornada son:
- Kansas City vs Chargers
- New York Giants vs Washington
- Steelers vs NY Jets
- 49ers San Francisco vs Seattle Seahawks
- Baltimore vs Buffalo
