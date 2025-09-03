¡Vuelve la NFL! Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles dan el Kickoff de la temporada 2025-2026

Los amantes de la NFL tuvieron que esperar siete largos meses para volver a ver uno de los mejores deportes del mundo, pero por fin comenzará la temporada 2025-2026, con el increíble Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles este jueves 4 de septiembre.

La NFL comenzará de la mejor manera posible, ya que tendremos a los actuales campeones de Philadelphia Eagles en contra de uno de los equipos más populares que busca reivindicarse esta temporada, como es el caso de los Dallas Cowboys.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

A qué hora y dónde ver el Cowboys vs Eagles

El tradicional Thursday Night Football dará comienzo a la temporada 2025-2026 de la NFL, con una cita reservada para el 4 de septiembre, en punto de las 6:20 pm, hora del centro de México.



Partido: Cowboys vs Eagles

Fecha: 4 de septiembre

Hora: 6:20 pm

Transmisión: ESPN y Disney +

Recordemos que todos los partidos del lunes y del jueves por la noche son transmitidos en México a través de la señal de ESPN; en esta ocasión, el cotejo entre las ‘Águilas’ y los ‘Vaqueros’ no será la excepción.

Dallas Cowboys vs Philadelphia Eagles: historia de la rivalidad

El partido de Cowboys vs Eagles es uno de los más intensos que hay en la NFL ; es el choque de Texas y Filadelfia, con dos franquicias que nos han entregado partidos intensos, dramáticos y llenos de polémica desde hace décadas.

Es un duelo directo de la NFC Este, que nos ha traído partidos por el liderato de su división y algunos clásicos en la ronda de Playoffs; durante años, los ‘Vaqueros’ dominaron la rivalidad, pero ahora, Eagles ha acortado las distancias, incluso en los anillos de Super Bowl.

La colección más grande del Super Bowl está en México y tiene un Vince Lombardi [VIDEO] En el marco del Super Bowl 2025, te mostramos cuál es la colección más grande de este evento deportivo de la NFL; está en México con un Vince Lombardi.

Calendario de la Semana 1 de la NFL 2026

Y claro, la Semana 1 de la NFL comenzará con este partido, pero nos esperan otros 15 juegos que nos harán disfrutar del fin de semana en grande, con compromisos el domingo 7 y el lunes 8 de septiembre.

Algunos de los juegos más destacados de la jornada son:



Kansas City vs Chargers

New York Giants vs Washington

Steelers vs NY Jets

49ers San Francisco vs Seattle Seahawks

Baltimore vs Buffalo

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.