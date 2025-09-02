¡Orgullo universitario! Los Pumas CU están listos para la temporada 2025 de la ONEFA

El futbol americano colegial de México inicia una nueva temporada y los Pumas CU representan una vez más a la Universidad Nacional Autónoma de México en la búsqueda de devolverle algo de la gloria que se ha ido perdiendo tras varias temporadas sin levantar el campeonato de la ONEFA. El roster para la campaña 2025 está comandado por el entrenador en jefe, Julio César Nava y capitaneado por el corredor Esteban Espinosa con el dorsal número 11.

Hakbar Juárez | adn40 Capitán de Pumas CU

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información que te interesa, al momento y en la palma de tu mano.

Nosotros sabemos la responsabilidad que tenemos este año y es regresar lo que le pertenece a la universidad, un trofeo -Esteban Espinosa, capitán Pumas CU

A ellos se unen el QB Adán Chávez (9) los receptores Bryan Cardona (12) y Emiliano Vadillo (13) junto a la sensación del equipo, Andrea Martínez quien llega a su cuarto y último año como pateadora del equipo auriazul y que porta orgullosa el número 46 en la espalda donde también carga la historia de ser la primera mujer en jugar en la ONEFA y en un equipo varonil.

Hakbar Juárez | adn40 Andrea Martínez pateadora de Pumas CU

¿Cuándo es el Kickoff de Pumas CU?

Los Pumas CU saltarán al emparrillado el próximo viernes 5 de septiembre cuando reciban en el Olímpico a los Aztecas de la UDLAP en el primero de 9 partidos en los que buscarán calificar a la postemporada y después ir por el campeonato que se les ha negado desde el 2017 cuando lo consiguieron derrotando a los Auténticos Tigres.

Andrea Martínez primera jugadora de los Pumas CU varonil [VIDEO] Conoce a Andrea Martínez la primera jugadora de Pumas CU Varonil. La pateadora del equipo de americano de la UNAM esta cumpliendo un sueño.

Clásico Poli UNAM 2025

El partido más importante de la temporada regular para los Pumas CU es el que se juega contra las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional aún no tiene fecha definida, pero según el calendario de la ONEFA se tendría que estar jugando en la fecha 6 del torneo, que sería el segundo fin de semana de octubre y es probable que el Estadio Ciudad de los Deportes vuelva a ser sede de este encuentro esperado por propios y extraños al futbol americano.

La expectativa de dónde va a ser el juego contra Águilas Blancas está, siempre va a ser juego muy esperado y muy emocionante para nosotros los Pumas y dónde sea y cuando sea vamos a ir y vamos a ganar -Esteban Espinosa, corredor de Pumas CU

Calendario de Pumas CU para la temporada 2025 de la ONEFA

Los Pumas CU jugarán un total de 9 partidos durante 10 semanas; 5 como locales en el Estadio Olímpico Universitario y 4 como visitantes:

Partidos de local:

vs Aztecas UDLAP

vs Tigres UANL

vs ITESM GDL

vs Linces UVM

vs ITESM MTY

Partidos de visita:

vs ITESM CCM

vs ITESM Puebla

vs Águilas Blancas

vs Zorros Cetys

¡VAMOS A SER CAMPEONES! Esa es la consigna que lanzó Espinosa a días de iniciar la campaña.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos

