Octagón Jr habría firmado con WWE y su debut podría llegar muy pronto

Luego de la compra de AAA por WWE, todas las contrataciones de luchadores son posibles. En este caso, los reflectores se los ha llevado Octagón Jr, una estrella en ascenso que, según reportes, habría firmado un nuevo contrato con la WWE y dejaría la escena independiente.

De acuerdo con el medio especializado en lucha libre Bodyslam.net, Octagón Jr se une oficialmente a WWE y podríamos comenzar a verlo de manera más recurrente en su programación, como la siguiente estrella de la lucha mexicana por la que apuesten.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

Octagón Jr ya luchó oficialmente en WWE

Aunque la empresa no ha hecho oficial su contratación, hay un factor clave para creer que es uno de los atletas que más le ha gustado a la WWE y que por eso lo habrían firmado.

Y es que en el pasado evento de Money In The Bank sorprendieron a miles de fanáticos cuando anunciaron la lucha de Dominik Mysterio vs Octagón Jr por el campeonato intercontinental en el último momento. Así, WWE le dio la confianza al luchador mexicano de aparecer en un evento especial y competir por uno de sus títulos.

De esta manera, Octagón Jr apareció en el evento de Worlds Collide y en Money In The Bank el mismo día, algo que solo Chad Gable y Stephanie Vaquer hicieron, dos estrellas que ya tienen contrato oficial con WWE.

Posible debut de Octagón Jr en WWE

Por si fuera poco, Octagón Jr podría hacer su debut como miembro oficial de la WWE en México, en los eventos en vivo que tendrá el 26 y el 27 de julio, en la CDMX y en Monterrey respectivamente.

De hecho, hace un año WWE hizo esto con Stephanie Vaquer, quien precisamente debutó en dichos shows y ahora es una de las luchadoras más reconocidas del roster principal.

¿Quién es Octagón Jr?

A sus 34 años, Octagón Jr vive el mejor momento de su carrera, como una de las principales estrellas de la AAA y con un posible ascenso a WWE; comenzó su carrera en el 2010 y ha pasado por nombres diferentes como Magia Jr y Brazo Metálico.

En el 2019 adoptó el personaje de Octagón Jr y fue un éxito que le permitió brillar en empresas reconocidas como TNA y AAA, empresas en donde ha conseguido campeonatos y ha participado en eventos muy importantes.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.