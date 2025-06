Cartelera oficial de Worlds Collide, el primer evento de WWE y AAA

🔥 ¡Dos grandes eventos consecutivos llegan a Los Ángeles!



Sé testigo de Money in the Bank y Worlds Collide el sábado 7 de junio



📍11:30 AM PT Worlds Collide en el Kia Forum – Este evento contará con Superestrellas de WWE junto a estrellas de AAA en emocionantes combates de… pic.twitter.com/Pbz6sudiPS