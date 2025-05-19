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Isaac Del Toro es el primer mexicano en ser líder del Giro de Italia
El Giro de Italia es uno de los circuitos más importantes del mundo y el mexicano Isaac Del Toro brilló como líder de la competencia.
Metadatos del artículo
Publicado
19/05/2025
🕐
16:43
Actualizado
09/07/2026
🕐
13:11
Por:
Marco Antonio Campuzano
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