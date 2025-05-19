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/Deportes/Video

Isaac Del Toro es el primer mexicano en ser líder del Giro de Italia

El Giro de Italia es uno de los circuitos más importantes del mundo y el mexicano Isaac Del Toro brilló como líder de la competencia.

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Por: Marco Antonio Campuzano
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