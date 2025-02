Los mejores memes del show de medio tiempo de Kendrick Lamar en el Super Bowl 2025

El show de medio tiempo del Super Bowl LIX, celebrado el 9 de febrero de 2025 en el Caesars Superdome de Nueva Orleans, estuvo a cargo del rapero Kendrick Lamar. Su actuación fue potente y cargada de energía, pero como en cada espectáculo, no faltaron las opiniones divididas y, por supuesto, los memes.

Los mejores memes del medio tiempo del Super Bowl 2025

En redes sociales, los usuarios aprovecharon cada detalle del show para crear imágenes y comentarios llenos de humor. A continuación, te presentamos algunos de los mejores.

Kendrick Lamar salió al escenario desde un coche, un detalle que inmediatamente desató comparaciones con películas de acción, videojuegos y hasta el Batimóvil. Algunos bromearon diciendo que el rapero parecía estar en una persecución de “Rápidos y Furiosos”, mientras que otros lo imaginaron como un personaje desbloqueable en GTA.

Uno de los momentos más comentados fue la aparición sorpresa de SZA, quien se unió a Lamar para interpretar Luther y All the Stars. Aunque muchos celebraron la colaboración, algunos internautas no tardaron en hacer memes comparando la reacción del público con imágenes de sorpresa extrema, al estilo “cuando tu equipo anota en el último segundo”.

Show de medio tiempo: El vestuario de los bailarines, ¿arte o confusión?

El llamativo vestuario de los bailarines, que formaba una bandera estadounidense con rostros afroamericanos, dejó a muchos espectadores impactados. Mientras algunos aplaudieron el mensaje, otros se sintieron perdidos en la metáfora, dando pie a memes de “Cuando tratas de entender el concepto del show, pero fallas”.

Las reacciones del público, oro puro para los memes

Las cámaras del Super Bowl siempre capturan expresiones inolvidables, y esta vez no fue la excepción. Desde fans totalmente hipnotizados hasta algunos con cara de ”¿qué está pasando?”, cada reacción fue material de primera para los memes.

Las inevitables comparaciones con otros Super Bowls

Como cada año, los internautas no pudieron evitar enfrentar este show con ediciones pasadas. Memes con frases como ”¿Dónde quedó Rihanna?” o “Esto no es Shakira y JLo” inundaron las redes, demostrando que el Super Bowl siempre vive bajo la sombra de sus mejores shows.

El medio tiempo de Kendrick Lamar dividió opiniones, pero unió al internet en una ola de creatividad. Al final, los memes son tan parte del Super Bowl como el fútbol mismo.

