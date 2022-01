Qué Young Avengers ya forman parte del MCU

Es posible que aún no lo sepas, pero si eres fanático del MCU, es posible que hayas estado viendo la formación del equipo adolescente de superhéroes de Marvel Comics, young Avengers.

Varias series lanzadas en Disney Plus durante 2021, como Wanda Vision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki y Hawkeye, han presentado el debut de posibles miembros del escuadrón de Young Avengers.

Los posibles miembros del equipo de Young Avengers han estado apareciendo en el MCU desde Ant-Man en 2015, de hecho, con el debut de Cassie Lang.

Varios miembros de Young Avengers ya están confirmados en el Universo Cinematográfico de Marvel con un equipo para la Fase 4 o más allá de lo posible.

Con amenazas multiversales y villanos desconocidos más peligrosos que Thanos a la vuelta de la esquina, los nuevos héroes tienen que dar un paso adelante y llenar el vacío que Tony Stark, el Capitán América y Black Widow dejaron después de Avengers Endgame.

Afortunadamente para el universo, una nueva alineación de jóvenes Vengadores puede reunirse pronto.

En 2005, un equipo amateur de Young Avengers fueron presentados y estaban ansiosos por estar a la altura de la leyenda de los Héroes Más Poderosos de la Tierra.

Al principio, fueron dejados de lado debido a su falta de experiencia y su pasado problemático, pero pronto demuestran su valía como héroes capaces. Con la ayuda de una Visión resucitada y con Iron Lad como su fundador y líder, los Jóvenes Vengadores comienzan oficialmente su carrera como superhéroes.

Qué Young Avengers se han confirmado

Kate Bishop

Avengers Endgame mostró a Clint Barton entrenando a su hija Lila con un arco y una flecha, pero es Kate Bishop quien adopta el apodo de Ojo de Halcón y se une a los Young Avengers.

Hawkeye | Tráiler Oficial | Subtitulado | Marvel Studios

El primer tráiler de Hawkeye reveló muchas piezas clave sobre la introducción de Kate en el MCU, como cómo Clint la entrena para ser la próxima Hawkeye después de descubrir que Kate Barton se está haciendo pasar por Ronin,y cómo es naturalmente hábil con el arco y la flecha.

Cassie Lang

Interpretada por primera vez por Abby Ryder Fortson, Cassie Lang fue un personaje destacado en Ant-Man.

Cassie es la hija de Scott Lang y la razón por la que se convirtió en un superhéroe .

Después de que Thanos acabó con la mitad de toda la vida en El universo en Avengers: Infinity War,Cassie, ahora interpretada por Emma Fuhrmann, pasó cinco años sin su padre, ya que quedó atrapada en el Reino Cuántico durante la escena post-créditos de Ant-Man & The Wasp.

Ant-Man y la Avispa de Marvel | Nuevo Tráiler Oficial en español | HD

Cuando Scott Lang escapa de los peligros del Reino Cuántico lo primero que le dice a su hija adulta es “Wow, eres tan ... ¡grande!”.

Este es un guiño a la eventual transformación de Cassie en Stature, un superhéroe que altera el tamaño y que se une a los Jóvenes Vengadores en los cómics después de la muerte de Scott.

Kathryn Newton está confirmada para asumir el papel de Cassie Lang en Ant-Man and the Wasp: Quantumania,donde probablemente se hará con algunas partículas Pym por primera vez.

Niño Loki

El Loki original engaña a la muerte, después de que el Vacío lo mata, y resucita como un niño. Necesitado de un nuevo comienzo, Kid Loki se convierte en un héroe y se une a los Young Avengers.

El programa de Loki Disney Plus presentó a Kid Loki, interpretado por Jack Veal, como una variante podada del Dios de la Travesura en el Vacío.

Loki I Marvel Studios | Tráiler Oficial Doblado

Poco se sabe sobre Kid Loki del MCU y sus motivaciones aún no se han confirmado, pero reveló que fue podado de su línea de tiempo después de matar a Thor.

Aunque decidió quedarse en el Vacío, una futura película o programa podría presentarlo ingresando a la línea de tiempo principal del MCU junto a Loki y Sylvie.

