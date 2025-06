Todo lo que debes saber sobre el regreso de Super Junior a México: Precios, sedes y preventa de boletos

“Sorry, Sorry, Sorry, Sorry... Naega naega meonjeo”, ese verso marcó una generación y ahora, a 20 años de su debut, Super Junior confirma su regreso a México como parte de su gira internacional 20th Anniversary Tour ‘25-’26.

Suscríbete al canal de WhatsApp de adn40

La icónica boyband surcoreana del K-pop se presentará en la Ciudad de México y Monterrey durante el mes de octubre, donde celebrará junto a sus fans mexicanos dos décadas de trayectoria con un espectáculo que promete ser histórico.

Super Junior regresa a México: Fechas y sedes

Luego de su reciente participación en el SMTOWN Live México 2025 , Super Junior ha confirmado dos conciertos en territorio nacional para octubre.

Estas son las fechas oficiales:



Ciudad de México : 12 de octubre en el Palacio de los Deportes

: en el Monterrey: 14 de octubre en el Auditorio Banamex

Ambos conciertos iniciarán a las 20:30 horas y hasta el momento no se ha confirmado artista telonero.

¿Cuánto costarán los boletos y cuándo inicia la preventa?

Aunque aún no hay precios oficiales, se espera que se habilite una preventa para fans o clientes bancarios antes de la venta general, como ha sucedido con otros shows de K-pop .

Según fuentes no oficiales en redes y foros de ELF, los precios podrían rondar entre los 900 y cuatro mil 500 pesos, dependiendo de la zona y si hay paquetes VIP, los cuales suelen incluir soundcheck o beneficios como mercancía exclusiva; no obstante, se espera que la información oficial esté en los próximos días.

Super Junior: Especial adn40 de lo reyes del K-pop [VIDEO] adn40 realizará un especial de la agrupación de K-pop, Super Junior, que se ha coronado como los reyes del género y ha visitado México en más de una ocasión.

Un aniversario muy especial… y con disco nuevo

Super Junior no solo celebrará su 20 aniversario con esta gira, sino que también lanzará un nuevo álbum en julio de 2025, el cual incluirá a todos los miembros activos: Leeteuk, Yesung, Shindong, Eunhyuk, Donghae, Siwon, Ryeowook, Kyuhyun y posiblemente Heechul, aunque su participación escénica suele ser limitada por cuestiones de salud.

Este nuevo material será el primero en reunirlos completamente desde el álbum The Renaissance (2021), por lo que la expectativa entre los fans es enorme.

¿Habrá paquetes VIP para el concierto de Super Junior en México?

Aunque Ocesa no ha dado detalles, se espera que, como en otras giras de K-pop, haya paquetes VIP con beneficios como entrada anticipada, fotografía grupal, soundcheck y artículos de colección.

La información oficial será publicada en los próximos días por Ticketmaster y las redes de Super Junior.

¡Prepárate, ELF México! La celebración de dos décadas de Super Junior será un evento inolvidable.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.