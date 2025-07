Manuel Masalva revela su estado de salud tras pasar tres meses hospitalizado por peligrosa bacteria

En abril se informó que Manuel Masalva, quien interpretó a Ramón Arellano Félix en la serie “Narcos: México”, había sido hospitalizado debido a una grave infección contraída en Filipinas. Tres meses después, el actor reapareció y compartió un mensaje en sus redes sociales, anunciando que está en proceso de recuperación.

El artista también aprovechó para agradecer todas las muestras de cariño que recibió y mostró el profundo cambio interior que ha atravesado.

¿Cómo está Manuel Masalva tras despertar de coma?

“Estoy sanando”, escribió el actor, en un mensaje que publicó en sus redes sociales. “Esto apenas comenzó aún falta mucho pero me siento bendecido, renacido y acompañado. Dios me ha dado una nueva vida”, agregó.

El mexicano de 44 años reveló que sigue en el hospital, donde está experimentando una recuperación favorable. Se mostró optimista por los avances que ha tenido en su salud.

105 días, hoy, pero estoy despierto y llueve la luz desde entonces. 81 hasta tomar aire del exterior, de la entrada y salida de miles de personas en este grandioso hospital, qué lugar, he vuelto a nacer, aquí, en otra cultura que nos ha sobrepasado en el amor y la espiritualidad -aseveró.

Masalva no dudo en expresar gran agradecimiento a las personas que le han acompañado: “No sé si realmente entiendo esto o solo una parte, ha sido eterno y falta aún. Solamente doy las gracias más fuertes que haya dado, a Dios, a mi familia, doctores y a todas esas personas que me han apoyado en todo desde el comienzo de este proceso. Les debo la vida, sin ustedes y la mano de Dios esto no fuese real”, concluyó.

¿Qué pasó con Manuel Masalva?

Manuel Masalva se encontraba de vacaciones en Filipinas que debían servirles para recargar energía y ser sumamente placenteras, sin embargo allí contrajo una bacteria que puso en riesgo su vida, por lo que tuvo que ser hospitalizado emergencia en Dubái.

El actor comenzó con síntomas como fiebre, dolores agudos en la cadera, no podía caminar y tenía dificultades para respirar, que eran causados por afectación en los pulmones, por lo que médicos decidieron inducirlo a un coma e intubarlo.

El problema al que se enfrentaba su familia era el alto coste que debían pagar por su ingreso, por lo que recaudaron casi un millón de pesos mexicanos para los gastos médicos del tratamiento. Lo hicieron con una petición en la web GoFundMe, muy popular en Estados Unidos y en toda América para este tipo de colectas.

¿Qué bacteria tiene Manuel Masalva?

Aunque la familia ha evitado hacer más declaraciones al respecto, algunos de sus amigos y colegas han explicado algunos detalles de su condición. La bacteria se llama burkholderia y no es nada común.

adn40 Siempre Conmigo. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.