Daddy Yankee está de regreso, la leyenda del reggaetón sorprende con música cristiana

¡ Daddy Yankee regresa a la música! Después de una mala racha tras su divorcio de Mireddys González y el anunció de su retiro en diciembre de 2023, la leyenda del reggaetón sorprendió con el estreno de su nuevo sencillo ‘Sonríele’, una canción cristiana.

El famoso reggaetonero, Daddy Yankee salió del retiro para felicidad de todos sus fans, por eso, en adn40, te tenemos todos los detalles de este regreso tan esperado.

¿Qué pasó con Daddy Yankee?

En diciembre de 2023, el intérprete de ‘Gasolina’ anunció su retiro, luego de tres décadas de mantenerse vigente y en el gusto del público. Más tarde, en febrero de 2025, el famoso pasó por un complicado divorcio de su expareja y madre de sus hijos, Mireddys González, con quien estuvo casado por casi 30 años.

Y, aunque los problemas legales con su ex esposa aún continúan, la leyenda del reggaetón que parecía haberse alejado de la escena musical de forma definitiva, rompió el retiro con música cristiana y un nombre artístico nuevo: DY.

‘Sonríele’ es una canción con ritmos caribeños, que aunque guarda la esencia del famoso, se aleja por completo de sus últimos trabajos. El nuevo tema de música cristiana no aparece en las páginas oficiales de streaming de Daddy Yankee, posiblemente por las disputas legales que mantiene el famoso con Mireddys González.

Daddy Yankee estrena Sonríele, una canción cristiana

Daddy Yankee, ahora DY, anunció que se había convertido al cristianismo en 2023; por esta razón, es comprensible este nuevo interés por la música cristiana. La letra del nuevo tema del reggaetonero, de 49 años, dice lo siguiente en una de sus estrofas:

Ando con el Nazareno, -reno, -reno, -reno (Jesus)

Gracias por todo lo bueno y no tan bueno, bueno (Thank you)

Inmune al veneno (Tú lo sabes), ahora voy sin freno (You know)

Con nueva gasolina, con el tanque lleno (¡Síguelo!)

Sonríele a la vida (Sonríe)

Aunque muchos de sus fans esperaban que Daddy Yankee regresara con un tema de reggaetón, el famoso decidió experimentar con un tema que brinda un mensaje de esperanza y que busca inspirar a sus seguidores a ser agradecidos todos los días y no dejarse vencer.

