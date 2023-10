Estos son los mejores memes de la venta de boletos para Karol G en México

Karol G es una de las artistas más grandes del momento, misma que regresará a México con su ‘Mañana será bonita tour’, su tour más reciente y que ha generado grandes expectativas entre sus fanáticos. Este concierto en México no fue la excepción, pues se logró un sold out bastante rápido y los memes ante esta situación no se hicieron esperar.

Hasta este momento la también conocida como ‘La Bichota’ tiene cuatro conciertos confirmados en tierras aztecas, estas fechas son 8 y 9 de febrero en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, el 16 de febrero en el Estadio Mobil Super de Monterrey, y el 23 de febrero en el Estadio 3 de Marzo de Guadalajara; tras anunciar la venta total de las fechas de la CDMX, las redes sociales mostraron su sorpresa por medio de memes.

Después de la situación del sold out, algunos fans sospechan que es posible una tercera fecha en la Ciudad de México, todo dependerá de la venta de boletos de la segunda fecha, aunque muchos sospechan que tras un sold out de la primera fecha, es más que seguro que habrá una venta total de la segunda fecha.

Memes inundan las redes sociales tras la venta de boletos para Karol G en México

Después de que la venta de boletos fuera un éxito rotundo, los fans de Karol G usaron las redes sociales para mostrar la gran variedad de emociones que provocó este hecho. Los usuarios crearon divertidos y diferentes memes, mismos que reflejan dos emociones desde festejar el logro de la cantante hasta lamentar no alcanzar su entrada.

Nuevas fechas de Karol G en México!



9 de Febrero de 2024, CDMX.

16 de Febrero, Monterrey.

23 de Febrero, Guadalajara.



Preventa: 30 de oct, 2 pm.

Venta general: 31 de oct, 11 am.



Boletos en https://t.co/zBv1afpF0K



Preventa usa tus dígitos de tarjeta.#KarolG #MañanaSeráBonito pic.twitter.com/jdrpiqslpI — Eventos Musicales en Mexico (@EventosMexicoMx) October 25, 2023

Algunos memes fueron usados para criticar a la compañía Ticketmaster , empresa que está encargada de la venta de boletos de Karol G y otros conciertos, pero siempre obtiene quejas por parte del público.

Conociendo el contexto, estos son los mejores memes hechos por usuarios de redes sociales ante el próximo concierto de Karol G en México:

Google Las redes sociales compartieron memes por el concierto de Karol G en México

Las personas mostraron su descontento ante Ticketmaster.

Google Memes fueron usados para mostrar descontento con Ticketmaster

Algunos mostraron su tristeza ante no conseguir sus boletos para el concierto.

Google Usuarios usaron memes para compartir que no consiguieron boletos

