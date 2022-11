VIDEO: Lanzan impresionante tráiler de Avatar: The Way Of Water

Este 2 de noviembre fue lanzado el primer tráiler de Avatar: The Way Of Water, la secuela de la obra maestra del cineasta James Cameron que fue estrenada en 2009 y que continua contando la historia de Jake Sully y Ney’tiri quiens han formado una familia y tendrán que defenderla para seguir juntos.

Avatar de 2009 fue un filme que marcó época y que revolucionó la forma de hacer cine con tecnología GCI y en 3D lo cual la llevó a convertirse, hasta la fecha, en la película más taquillera de todos los tiempos por arriba de Avengers: Endegam, Titanic y Star Wars: The Force Awakens entre otras grandes producciones que durante poco más de 13 años no han podido rebasar las cifras que dejó la obra de Cameron.

Tráiler de Avatar: The Way Of Water

Si bien la primera entrega revolucionó a la industria del cine por atreverse a usar técnicas no exploradas, Avatar : The Way Of Water pinta para ser espectacular, pues si en 2010 fue una locura visual ahora con la capacidad de creación que está a la mano de los cineastas James Cameron seguramente presentara un filme que atrape con enormes efectos que rebasen a su antecesora y basta con ver el tráiler que te dejamos a continuación para confirmar que esta secuela será espectacular.

On December 16, return to Pandora.



Watch the brand-new trailer and experience #AvatarTheWayOfWater in 3D. pic.twitter.com/UtxAbycCIc — Avatar (@officialavatar) November 2, 2022

¿Cuándo se estrena Avatar: The Way Of Water?

Avatar : The Way Of Water llegará a las salas de cines a finales de este año, en la víspera de Navidad pues será el 16 de diciembre cuando puedas asistir a verla y es importante recalcar que lo ideal será apreciar esta película en un formato IMAX o 3D porque estamos seguros de que será una experiencia visual que debes disfrutar al máximo.

