Avatar regresará al cine y lo anuncian con un trailer increíble

Avatar, la película más taquillera de todos los tiempos fue proyectada por primera vez en diciembre del 2017 y este año llegará su reestreno a las salas de cine en México .

El reestreno de Avatar se da en el marco de la próxima llegada de la secuela del filme dirigido por James Cameron Avatar: The way of wather y que marcó época en el inicio del uso de la tecnología CGI en producciones cinematográficas.

Disney y 20th Century Studios lanzaron un tráiler para anunciar el reestreno de Avatar en cines y así crear aún más expectativa para la secuela que llegará a finales de este mismo año y que se espera que sea todo un evento cinematográfico.

Tráiler del reestreno de Avatar

El tráiler del reestreno de Avatar deja ver que la película será en una versión remasterizada en 3D y optimizada para grandes formatos.

Aquí te lo dejamos:

¿Cuándo es el reestreno de Avatar?

El reestreno de Avatar servirá además de para promocionar la secuela, para que aquellos que no son fans y solo han visto la película pocas veces puedan recordar lo que ha pasado entre una película y otra y se pongan al día para la esperada Avatar: The Way of Water.

El reestreno de Avatar en salas de cine en México será el próximo día 22 de septiembre y según el avance solo será exhibida durante poco tiempo, así que anota la fecha para que la puedas volver a ver en la pantalla grande.

