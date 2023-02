¿Tenoch Huerta estará en Avengers 5? Esto es lo que se sabe

Avengers 5 es una de las películas más esperadas del 2025 y Tenoch Huerta podría volverá al Universo de Marvel en esta película interpretando nuevamente a “Namor”, cuyo personaje es uno de los más destacados en Black Panther: Wakanda Forever, pero ¿cuáles son los últimos detalles que se han dicho del regreso del actor mexicano al cine?

El actor mexicano ganó el premio a Mejor Actor de Reparto de los NAACP Image Awards 2023, luego de su debut en Hollywood con la cinta “Black Panther: Wakanda Forever”. Durante su discurso agradeció el galardón, así como a la comunidad latina que constantemente le ha mostrado apoyo en el mundo del entretenimiento.

Las palabras del actor originario de Ecatepec, Estado de México conmovió a cientos de fans mexicanos, así como a la comunidad latina que vive en los diferentes países del mundo, sobre todo en Estados Unidos, lo que provocó que muchos preguntaran si regresará al cine. “Somos la cara de detener el fascismo, el racismo y todas esas jo..das preocupaciones”, dijo al recibir el premio.

Te puede interesar: Oscar 2023: ¿Tenoch Huerta fue nominado por Namor en Black Panther?

¿Qué es lo último que se ha dicho de Tenoch Huerta en Avengers 5?

Luego del estreno en los cines de la pantalla de Ant-Man and The Wasp: Quantumania , el guionista Jeff Loveness señaló a Comicbook.com que está deseoso de escribir sobre Namor en los Vengadores: La Dinastía de Kang, que es la quinta entrega de los crossovers de los Vengadores del Universo de Marvel. Hay que señalar que este no es el primer indicio sobre su aparición, ya que el presidente de Marvel, Kevin Feige, señaló tiempo atrás que posiblemente que habría un futuro para el personaje en alguna de las historias.

Te puede interesar: Wakanda Forever: Fan se tatuó al Namor - Kukulcán de Tenoch Huerta