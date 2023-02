Ant-Man and The Wasp: Quantumania; reseña y cuántas escenas post créditos tiene

Ant-Man and The Wasp: Quantumania marca el inicio de la Fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel y da a conocer más a fondo a quién será el gran villano de esta saga que constará de varias películas y series en un lapso de año y medio aproximadamente.

¿Qué esperar de Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

La película en esencia está más enfocada en la historia de Kang y quién es este nuevo villano y por qué pondrá a todos los personajes de la saga del Multiverso en jaque, esta introducción está bien lograda, sin embargo Scott Lang/Ant-Man interpretado Paul Rudd, pierde protagonismo ante la gran actuación y el foco que logra Jonathan Majors como Kang El Conquistador.

Ant-Man y Hope van Dyne/ The Wasp se ven inmersos en el Reino Cuántico al lado de los padres de Hope, Janet Van Dyne (Michelle Pfeiffer) y Henrry Pym (Michael Douglas) pues deben rescatar a Cassie Lang (Kathryn Newton) en un mundo desconocido y lleno de seres extraños.

El Reino Cuántico es parecido a los diversos mundos de La Galaxia de Star Wars, con personajes que hablan en otro lenguaje y pocos humanos entre ellos. Es ahí donde nuestro héroe debe buscar la forma de regresar a su familia a casa, pero se encuentran con un gran obstáculo llamado Kang, quien ha creado un imperio dentro de ese lugar y sabe de la llegada de Ant-Man al mismo, además de que comenzará una ardua búsqueda de este vengador, pues Scott Lang es el único que puede proveerle de un elemento que lo ayude a salir de ahí.

La historia es ligera y entretenida, sin embargo no cuenta con un gran guion, por lo que el peso de la cinta lo toman las grandes secuencias visuales y de acción que el Reino Cuántico puede ofrecer, digamos que podría ser una película más de Marvel y para pasar el rato.

Los mejor es la actuación de Jonathan Majors como un gran villano, y que marca el inicio de una fase que tendrá a un antagonista mucho más poderoso que Thanos y que seguramente pondrá en severos aprietos a los personajes que ya conocemos y a los que están por venir.

¿Cuántas escenas post créditos tiene Ant-Man and The Wasp: Quantumania?

Como todos sabemos las películas del Universo Cinematográfico de Marvel cuentan con escenas post créditos que nos revela lo que está por venir en sus próximas entregas, y Ant-Man and The Wasp: Quantumania no es la excepción, pues tiene dos de ellas, una al final de los primeros créditos y otra al final de toda la gama de realizadores.

No puedes ni debes perderte ninguna, pues ambas son altamente importantes para lo que vendrá y una de ellas te dejará con la boca abierta.

