Series y películas que se estrenarán en Disney Plus durante marzo de 2023

Se viene lo bueno este marzo de 2023 para los suscriptores de Disney Plus , ya que la tercera temporada de The Madalorian, así como películas icónicas que recientemente salieron en el cine se agregarán al catálogo para que sus fans puedan volver a disfrutarlas y pasar un momento entretenido junto a sus familiares y amigos.

¿Cuáles son los estrenos de Disney Plus en marzo del 2023?

La temporada 3 de The Mandalorian se estrenará este 1 de marzo. En ella podrás acompañar al talentoso Pedro Pascal regresar como Din Djarin, un mandaloriano solitario que recorre la galaxia con el pequeño Grogu. Si eres amante del universo de Star Wars disfrutar cada miércoles del mes (hasta el 29) se estrenará un nuevo capítulo.

La serie documental de tres partes “Voces en Ascenso: La Música de Wakanda por Siempre”, del director Ryan Coogler, se estrenará el 29 de marzo en exclusiva en Disney+. En ella podrás ver al actor mexicano Tenoch Huerta y a la actriz guyanesa-británica Letitia Michelle Wright hablar de sus papeles y sus participaciones en la película. Asimismo se hablará del proceso de producción de las canciones de Pantera Negra: Wakanda Por Siempre.

Dave Letterman , famoso presentador y productor de televisión, viajará a Dublín, capital de Irlanda, para conocer la vida de 2 de los integrantes de la banda de rock U2, Bono Vox y The Edge. El estreno, que será el viernes 17 de marzo, incluye también un concierto del grupo formada en 1976.

Spider-Man 3

La película del “Spider-Man 3", traducida al español como “El Hombre Araña 3" llegará a Disney Plus el próximo 10 de marzo. Peter Parker, papel interpretado por Tobey Maguire, es manipulado por un extraño extraterrestre negro. La criatura afecta la personalidad del personaje principal, así como su aspecto.

Hay que señalar que estos son los estrenos más esperados por los aficionados. Esta es la lista completa de estrenos de películas y series que llegarán a la plataforma:

Películas

-Puedes hacerlo Chang: 10 de marzo

Series que llegarán a Disney en marzo de 2023

-Star Wars: Primal Survivor: Mighty Mekong- 1 de marzo.

-Avengers: Los archivos secretos-Black Widow y Punisher-3 de marzo.





-Doc McStuffins: The Doc is 10!-3 de marzo.

-Pop Goes the Vet with Dr. Yoga-8 de marzo.

-Hacia lo Desconocido- 15 de marzo.

-Poder M-15 de marzo.

-Moon Girl y Devil, el dinosaurio-15 de marzo.

-Abriendo el Juego con Robin Robert (Temporada 2)-15 de marzo.

-Saving Giraffes: The Long Journey Home-24 de marzo.

-Doogie Kamealoha, M.D (Temporada 2)-29 de marzo.

-Mickey House Funhouse (Temporada 2)-31 de marzo.

¿Qué estrenos hay en Netflix?

Series en Netflix

-El maestro y la música azul el 1 de marzo

-Sexo/Vida: Temporada 2 el 2 de marzo

-Next in Fashion: Temporada 2 el 3 de marzo

-You: Temporada 4 (Parte 2) el 9 de marzo

-La gloria: Parte 2 el 10 de marzo

-Supervivencia en equipo el 10 de marzo

-La ley de la selva el 15 de marzo

-Sombra y hueso: Temporada 2 el 16 de marzo

-Hasta el cielo: La serie el 17 de marzo

-El Reino: Temporada 2 el 22 de marzo

-Inestable el 30 de marzo

Películas en Netflix

En cuanto a las películas de estreno en Netflix, destaca la de Misterio a la vista, la cual será protagonizada por Jennifer Aniston y Adam Sandler.

-El Código Da Vinci el 1 de marzo

-Eres tú el 03 de marzo

-Muy lejos el 08 de marzo

-Luther: Cae la noche el 10 de marzo

-¿Encontró lo que buscaba? el 10 de marzo

-La elefanta del mago el 17 de marzo

-El rey de las sombras el 17 de marzo

-Misterio a la vista el 31 de marzo

¡Ya llegó marzo! Y con él, muchas nuevas opciones para ver en Netflix. ¿Cuál se te antoja más? pic.twitter.com/XAU2o0QT1i — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) March 1, 2023

Documentales estreno en Netflix

Para los documentales, el que más llama la atención sin lugar a duda, es el de Chris Rock, el cual espera impresionar a los televidentes con la historia a contar.

-Chris Rock: Selective Outrage el 4 de marzo

-MH370: The Plane That Disappeared el 8 de marzo

-Yoga con Xochilt: Volumen 1 el 10 de marzo

-Fire & Flow: Volumen 1 el 10 de marzo

-Fitness para corredores: Volumen 1 el 11 de marzo

-El clímax del millón: La historia de Pornhub el 15 de marzo

-Waco: El apocalipsis texano el 22 de marzo

