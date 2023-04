¿Cuál será el setlist de Blackpink en su concierto de CDMX?

El grupo femenino de K-pop, Blackpink , es todo un fenómeno en México y muy pronto se presentará en el Foro Sol de la Ciudad de México el 26 y 27 de abril, y si eres de los afortunados que acudirá no te puedes perder el setlist con el que se seguramente cautivará a sus fans chilangos.

Hay que señalar que la agrupación no ha dado a conocer el setlist oficial que formará parte de sus presentaciones en la CDMX, sin embargo estas son algunas canciones que no pueden faltar en su concierto de México. Estas melodías también han sido famosas en los shows que han dado en otros países.

Setlist de Blackpink en el Foro Sol

-How You Like That

-Pretty Savage

-Whistle

-Don’t Know What to Do

-Lovesick Girls

-Kill This Love

-Crazy Over You

-Playing With Fire

-Tally

-Pink Venom

-Hard to Love (Rosé)

-Shut Down



-Typa Girl

-DDU-DU DDU-DU

-Forever Young

-Yeah Yeah Yeah

-Stay

-As If It’s Your Last

“FLOWER” de Jisoo de Blackpink, melodía que se ha mantenido en las primeras posiciones a nivel mundial tras su lanzamiento el 31 de marzo de 2023 seguramente formará parte del setlist . La canción es el primer sencillo en solitario de la cantante surcoreana y habla sobre nunca mirar hacia atrás por viejos amores y tropiezos en la vida. Llama a aprovechar el presente y volar como nunca para aprovechar los buenos momentos.

Conciertos que dará Blackpink en CDMX

La agrupación surcoreana de k-pop sorprendió a los fans mexicanos este 2023 con el anunció de una presentación en el Foro Sol de la Ciudad de México, única entidad que visitará en el país como parte de su gira “Born Pink”. Sus conciertos serán el 26 y 27 de abril de este año y se agotaron los boletos con gran rapidez.

Los precios de los boletos fueron de los más exorbitantes que jamás se hubieran visto, ya que se ofrecieron hasta en 29 mil pesos. El costo del más barato fue de 800 pesos, los cuales sin duda volaron cuando se abrió la venta general en el país, pues era la primera vez que la famosa agrupación venía a México.

-Pit Right y Pit Left: 29 mil 500 pesos.

-Platino A - VIP2: 12 mil 500 pesos.

-Platino B- VIP3: 8 mil pesos.

-Platino C, D y E: 6 mil 600 pesos.

-Platino F y G: 5 mil 400 pesos.

-Verde A: 5 mil100 pesos.

-Naranja A: 4 mil 100 pesos.

-Verde AA: 3 mil 700 pesos.

-Verde B: 2 mil 900 pesos.

-Naranja AB: 3 mil 700 pesos.

-Verde C: 1 mil 500 pesos.

-Naranja AC: 3 mil 300 pesos.

-Naranja B: 2 mil 200 pesos.

-Naranja BB: 1 mil 800 pesos.

-Naranja C: 1 mil 100 pesos.

-Naranja CC: 850 pesos.

-General B: 1 mil 500 pesos

¿Quién conforma Blackpink?

La banda surcoreana de Blackpink está conformada por Jennie Kim, Roseanne Park, Lalisa Manoban y Kim Ji-soo, mejor conocidas como Jennie, Rosé, Lisa y Jisoo. El grupo debutó en 2016 y desde entonces ha sido toda una sensación que ha llegado a nivel mundial.