Así luce ‘Jesse’ amigo de Dominic Toretto de ‘Rápido y furioso’ a 22 años del estreno de la cinta

Jesse era un personaje de la saga Rápido y furioso, realiza su primera aparición dentro de la primera película de 2001. El encargado de darle vida fue Chad Lindberg, este personaje es recordado por muchos al ser el mecánico de Dominic Toretto, un joven inteligente que manejaba un Volkswagen Jetta, mismo que pierde en una apuesta en contra de Johnny Tran (Rick Yune).

Chad Lindberg fue el encargado de darle vida a Jesse, actor estadounidense que tiene 47 años de edad, el actor tenía 25 años cuando participó en Rápido y furioso y muchos recuerdan a Lindberg dentro del mundo de los autos modificados, es por ello que muchos seguidores y fanáticos de la franquicia se han sorprendido por el cambio físico que ha tenido el actor.

La vida de Chad Lindberg tras ser Jesse en Rápido y furioso

Chad Lindberg nació en Mount Vernon, Washington, hijo de Luwana y Pete Lindberg. Asistió a Mount Vernon High School, comenzó su carrera de actuación como Rory en Black Circle Boys en el Festival de Cine de Sundance de 1997. Hizo apariciones en programas de televisión como Buffy, la cazavampiros, y Los Expedientes Secretos X. El actor consiguió ser Sherman O’Dell en Cielo de octubre y Jesse en The Fast and the Furious.

Fue su papel de Jesse que lo catapultó a la fama, su personaje es recordado por perder su Volkswagen Jetta, y tras su derrota, escapó con el vehículo, sin embargo, Johnny Tran logró encontrarlo y lo asesinó de varios disparos cerca a la casa de Toretto. Tras esto, Chad Lindberg participó en otras cintas de renombres cómo son:



El novato ( 2002 )

( ) El último samurái ( 2003 )

( ) The Failure ( 2003 )

( ) National Lampoon’s Adam & Eve ( 2005 )

( ) Punk Love ( 2006 )

( ) Once Fallen ( 2010 )

( ) I Spit on Your Grave remake de la película de 1978

Actualmente el actor se mantiene activo en su cuenta personal de Instagram, en donde mantiene 173 mil seguidores, en donde comparte fotografías del famoso auto que manejaba su personaje en Rápido y furioso, además de momentos junto a su familia y mostrar su interés por temas paranormales como se puede leer en la descripción de su perfil.

