¿Taylor Swift inspiró nuevo cómic de Superman? Esto sabemos

La pandemia del COVID-19 marcó un período de aislamiento y reflexión para muchos, y para el artista y escritor estadounidense Sina Grace, fue la oportunidad perfecta para dar vida a una nueva aventura del Hombre de Acero, Superman: The Harvests of Youth, que verá la luz el próximo 3 de octubre. Lo que hace que esta historia sea aún más intrigante es la influencia inesperada detrás de su creación: el álbum “Folklore” de Taylor Swift , lanzado en 2020.

En una entrevista de Screen Rant con Sina Grace durante la Comic-Con de San Diego 2023, el escritor y artista fue cuestionado sobre la estética general del libro. Su respuesta dejó claro el impacto que la música de Taylor Swift tuvo en su obra.

Había una vibra otoñal en el libro que quería capturar. Estaba escuchando mucho ‘Folklore’ de Taylor Swift, así que ese tipo de estética sombría influyó en cada aspecto del diseño del libro. -comentó Grace

¿Qué influencia tuvo el álbum en el cómic?

La influencia de Taylor Swift se hace evidente desde la portada del cómic, que presenta tonos terrosos que recuerdan al álbum “Folklore” . La paleta de colores utilizada en los paneles internos del libro también transmite la misma sensación melancólica que se encuentra en la música de Swift. Parece que Sina Grace buscaba capturar la misma atmósfera emocional que se encuentra en las canciones de la artista.

Aunque solo se han revelado algunas obras de arte y detalles de la historia antes del lanzamiento oficial del cómic, los lectores pueden esperar una experiencia que evoca los mismos sentimientos que se experimentan al escuchar “Folklore”. Este álbum marcó un cambio en la carrera musical de Taylor Swift, alejándose de su enfoque autobiográfico anterior para explorar géneros como el indie folk, el rock alternativo y el electro-folk. De manera similar, “The Harvests of Youth” promete ser un cómic emotivo con un trasfondo de melancolía y reflexión sobre tiempos pasados, en línea con la narrativa de “Folklore”.

Sina Grace, conocido por su trabajo en cómics populares como “Iceman”, “ The Walking Dead ” y “Go Go Power Rangers”, ha demostrado una vez más su habilidad para capturar emociones y crear historias que resuenan con el público. Con la influencia musical de Taylor Swift en juego, los fanáticos de Superman pueden esperar una nueva y conmovedora aventura que se suma al legado del Hombre de Acero de una manera única y evocadora.

