Ganadora del Oscar quiere dar vida a importante personaje de One Piece en el Live Action

Había cierta incertidumbre sobre si la serie de Live Action de One Piece iba lograr ser todo un éxito, pues los fanáticos más puristas del anime estaban incrédulos a que pudieran cumplir con las expectativas, pero así fue. El filme logró cumplir con lo esperado y esto también trajo consigo que una ganadora del Oscar quiera participar en la segunda parte con un emblemático personaje.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Dicha estrella de Hollywood se trata de Jaime Lee Curtis , quien tras ver la obra de One Piece, declaró abiertamente que podría interpretar a la doctora Kureha, incluso, los fanáticos del manga apoyaron esta decisión, pues les gustaría ver a la actriz como dicho personaje, ya que su parentesco físico es muy grande.

Jaime Lee Curtis tiene la genialidad de adaptarse a cualquier papel que le guste. Un claro ejemplo fue la actuación que tuvo en Todo en todas partes al mismo tiempo o su sorpresiva participación en la segunda parte de The Bear, por lo que verla en el Live Action de One Piece sería una de las mejores decisiones que Netflix podría tomar si es que quiere que la historia de One Piece tenga mucho más éxito.

¿Qué necesita Jaime Lee Curtis para interpretar a la doctora Kureha?

Sencillamente, Jaime Lee Curtis estaría a solo una firma de interpretar a la doctora Kureha, pero, las cosas no son tan sencillas como parecen, pues para que esto pueda ser una realidad, Hollywood tendrá que arreglar sus problemas internos y así acabar de una vez por todas con la huelga de actores y escritores.

jamieleecurtis Jamie Lee Curtis

Si esto llega a pasar antes de que Netflix decida empezar a grabar la segunda temporada de One Piece , Curtis dijo a través de su Instagram que estará dispuesta a entrar a la franquicia, pero, si esto no sucede, Jaime no formará parte del nuevo elenco, por lo que solo quedará esperar para conocer si enfundará o no a la doctora Kureha.

adn40 Siempre Conmigo. Síguenos en Showcase de Google News y mantente siempre informado.