Dejó de sonar el ding... ding; murió Mark Margolis, actor que interpretó a Héctor Salamanca en Breaking Bad

Este viernes se dio a conocer la noticia de que la noche del jueves murió Mark Margolis en el Hospital Mt. Sinai en la ciudad de Nueva York; tenía 83 años de edad y fue su hijo, Morgan Margolis, quien dio a conocer el deceso.

Mark Margolis participó en diferentes series y películas, sin embargo, es recordado por su extraordinario papel de Héctor Salamanca en Breaking Bad al lado de Brian Cranston y personaje que retomaría para la precuela de una de las series más exitosas de las últimas décadas, Better Call Saul.

Ha fallecido a los 83 años el actor Mark Margolis

El famoso Hector Salamanca que consiguió acabar con Gus Fringpic.twitter.com/jlSi1rqZYe — Mr.Freaki 🍄 (@MisterFreaki) August 4, 2023

¿Quién era Mark Margolis?

Mark Margolis fue un actor estadounidense que nació el 26 de noviembre de 1939 en Filadelfia, Pensilvania y ha participado en numerosas películas y series de televisión, destacando por sus colaboraciones con el director Darren Aronofsky y por su extraordinario papel de Héctor Salamanca en Breaking Bad y Better Call Saul.

Mark Margolis se casó en 1962 con Jacqueline Margolis, con quien tuvo un hijo, el actor Morgan Margolis, y dos nietos. Falleció el 3 de agosto de 2023 a los 83 años de edad; seguía activo en su carrera artística.

Películas y series de Mark Margolis además de Breaking Bad

Mark Margolis desde joven se interesó por la actuación y estudió con Stella Adler y Lee Strasberg en el Actors Studio. Su debut en el cine fue en 1976 con la película The Opening of Misty Beethoven, pero su primer papel relevante fue el de Alberto “The Shadow” en Scarface (1983), junto a Al Pacino.

A partir de entonces, Margolis ha trabajó en más de 100 producciones, entre las que se encuentran Eddie Macon’s Run (1983), The Cotton Club (1984), Ace Ventura: Pet Detective (1994), Hannibal (2001), Gone Baby Gone (2007) y The Drop (2014). Sin embargo, su mayor reconocimiento le ha llegado por su asociación con Darren Aronofsky, quien lo ha incluido en casi todas sus películas: Pi (1998), Requiem for a Dream (2000), The Fountain (2006), The Wrestler (2008), Black Swan (2010) y Noah (2014).

En la televisión, Mark Margolis ha tenido papeles recurrentes en series como The Equalizer, Quantum Leap, Oz, Law & Order, Crossing Jordan y Californication. Pero sin duda, su personaje más memorable es el de Héctor Salamanca, el implacable narcotraficante que sufre un derrame cerebral y se comunica mediante una campana en Breaking Bad y Better Call Saul . Por este papel, Margolis fue nominado al Emmy al mejor actor invitado en una serie dramática en 2012.

