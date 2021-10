¿Es verdad que a Mafalda la atropelló un camión de sopa?

Las historietas de Mafalda se escribieron entre 1964 - 1973, pero siguen vigentes aún hoy, a más de medio siglo desde su primera aparición en la revista Leoplán. Esta simpática niña se hizo muy popular en todo el mundo y México no fue la excepción. Es justamente aquí donde circula la muerte de Mafalda atropellada por un camión de sopa, ¿Fue realmente así su final?

Quino fue el genio detrás de las tiras cómicas de Mafalda, una niña ocurrente, inteligente y tierna que dejó reflexiones sobre filosofía, política y humor, que continúan vigentes hoy.

Dentro de las historietas cotidianas, donde Mafalda interactuaba con sus padres o se divertía con sus amigos, un tema ocurrente era la sopa. La niña realmente detestaba tomar sopa y lo dejaba en claro cada vez que podía.

¿Mafalda fue atropellada por un camión de sopa?

Es a partir de esta idea, y de una viñeta apócrifa que se viralizó en México, que hoy circula la versión de que Mafalda murió atropellada por un camión de sopa.

Tira apócrifa de Mafalda

Si bien suena lógico que la niña, que protagonizó excelentes tiras cómicas durante 11 años, muriese por culpa de su comida más odiada, esto es falso.

Tras la muerte de Quino el 30 de septiembre de 2020, en su provincia natal, Mendoza, esta versión del camión de sopa cobró relevancia en México, y sin poder ya refutar la idea, Quino dejó en claro la falsedad de esta teoría en una Feria del Libro.

La popularidad de la tira generó decenas de imitadores apócrifos que inventaron historias en torno a la niña, copiando el estilo y trazo del maestro Quino. Este fue el caso de la viñeta apócrifa sobre el final de Mafalda, donde se la ve siendo atropellada por un camión de sopa.

Picasa

Pero Quino, enterado de esta versión, la negó en la Feria del Libro en Monterrey en 2008. “Esa leyenda es solo de ustedes los mexicanos, que se la pasan inventando cosas que no existen”, explicó el dibujante mexicano Trino quien fue testigo de la conversación.

“Esa tira no la hizo él, él nunca mató a Mafalda”, agregó Trino. La última viñeta de Mafalda fue mucho menos trágica, y consistió en un discurso de despedida de la niña, explicándoles a sus amigos que era hora de tomarse un descanso.

¿Cuál fue la última tira de Mafalda?

La última vez que se publicó Mafalda fue el 25 de junio de 1973, y si bien los fanáticos siempre esperaron leer nuevas historias sobre el personaje más querido de Quino, este nunca la volvió a dibujar.

“Por respeto los lectores y a mis personajes y por mi manera de sentir el trabajo decidí no hacerla más y seguir con el humor que nunca dejé de hacer.”, explicó el autor argentino en una entrevista para la Televisión Española en 1977. “Tenía la sensación de que me estaba empezando a repetir y me parecía que era un poco deshonesto.”

“Esa leyenda es solo de ustedes los mexicanos”, con esta frase el autor dejó en claro que Mafalda no murió atropellada por un camión de sopa, sino que sigue viva, y que continuará vigente por mucho tiempo más.

Gm