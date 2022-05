Thor Love and Thunder ¿Quién es Gorr el villano que aparece en el tráiler?

Thor Love and Thunder es la nueva película que estrenará el Universo Cinematográfico de Marvel y fue lanzado el segundo tráiler en dónde vemos más de Gorr el villano del filme que es interpretado por Christian Bale y aquí te contamos más sobre el llamado “carnicero de los dioses”.

Primero que nada debemos hablar del nuevo tráiler de Thor Love and Thunder que nos deja claro que la nueva aventura del Dios del Trueno mantendrá la esencia de sus entregas anteriores donde el humor y la acción no faltarán e incluso veremos a un Thor que ha recuperado su escultural cuerpo y como es de esperarse habrá una escena donde Chris Hemsworth mostrará el trabajo de gimnasio realizado para la película y un poco más, pero esa no sabremos si ese corte solo será censurada en el tráiler o también en la pantalla grande.

El nuevo tráiler de Thor Love and Thunder confirma el regreso de muchos de los personajes que han acompañado a Thor desde la primera entrega del Dios del Trueno en 2011 y su sucesivas películas, y es más que obvio que veremos a Los Guardianes de la Galaxia.

Aquí el segundo tráiler de Thor Love and Thunder:

Gorr el carnicero de los dioses

El villano de Thor Love and Thunder es Gorr, interpretado por Christian Bale, lo cual ya puede ser una garantía, pues conocemos perfecto los alcances del actor, quien además no es la primera vez que participa en una película de superhéroes ya que tal vez lo recuerdes por películas cómo Batman Begins, The Dark Knight y Batman: The Dark Knight Rises donde interpretando a Bruce Wayne/Batman se ganó el reconocimiento de los fans y hay quienes lo catalogan como el mejor Caballero de la Noche de todos.

Entremos de lleno a Gorr, en la sinopsis oficial de Thor Love and Thunder se menciona a este villa como un “asesino que está empeñado en lograr la extinción de los dioses”

En los cómics de Marvel, Gorr nació en un planeta que tiene condiciones de vida extremas, sin embargo sus habitantes confiaban en los dioses, pero después de perder a toda su familia, Gorr jura exterminar a los dioses y para lograr su cometido se hace de una poderosa espada forjada por Knull el dios de los simbiontes.

Es poco probable que en Thor Love and Thunder se mencione a Knull, pero la adaptación del Universo Cinematográfico de Marvel parece que será muy cercana a los cómics pues en el tráiler se ve lo que parece ser la espada que te mencionamos.

Todas estas dudas serán aclaradas el 8 de julio cuando Thor Love and Thunder llegue al cine y podamos ver de nuevo al Dios del Trueno en la pantalla grande.